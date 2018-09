Olimpiadi 2026 – Non c’è l’accordo | bocciata la candidatura di Milano-Torino-Cortina!

Che sta succedendo alle candidature italiane per le Olimpiadi del 2026 : 'La proposta non ha il sostegno del governo ed è quindi morta qui', ha sentenziato con rammarico il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. La ...

Che sta succedendo alle candidature italiane per le Olimpiadi del 2026 : La candidatura italiana alle Olimpiadi invernali 2026 rischia seriamente di finire fuori pista: il governo ha bocciato la proposta congiunta di tre sedi - Torino, Cortina e Milano - e in extremis Lombardia e Veneto hanno lanciato una proposta per tenere in piedi una candidatura italiana "a due". Mercoledì 19 sarà il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a formalizzare a Losanna il progetto per disputare ...

Olimpiadi 2026 - il governo stronca la candidatura a tre. Ma c'è il piano B (senza Torino) : Dopo mesi e mesi di discussioni l'Italia non riesce neanche a presentare la propria candidatura alle Olimpiadi invernali del 2026. La decisione viene resa nota dal governo, attraverso il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, in commissione Istruzione al Senato. "Il governo non ritiene che una candidatura fatta cosi come è stata formulata possa avere ulteriore corso, quindi, la proposta non ha ...

Olimpiadi 2026 - il piano B di Zaia a Fanpage.it : “Candidatura Cortina-Milano - governo metta i soldi” : Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervistato da Fanpage.it, assicura che la candidatura a due Cortina-Milano per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 si può fare ed è "già pronta", dopo "l'epilogo annunciato" con il fallimento della candidatura a tre che includeva anche Torino. Zaia ora chiede al governo di mettere le risorse a disposizione delle due città.Continua a leggere

Olimpiadi 2026 : domani il Coni candiderà Milano-Cortina al Cio : Il Coni domani a Losanna presenterà al Comitato Olimpico Internazionale la candidatura italiana Milano-Cortina d'Ampezzo per i Giochi invernali del 2026. Lo apprende l'AGI da fonti del Coni. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò incontrerà il presidente del Cio, Thomas Bach.

Il governo ha scartato l’ipotesi di una candidatura unitaria di tre città per le Olimpiadi invernali del 2026 : Il sottosegretario alla presidenza del consiglio dei ministri con delega allo Sport Giancarlo Giorgetti ha riferito oggi in commissione Istruzione e Sport al Senato che il governo ha scartato l’ipotesi di una candidatura di tre città italiane per le Olimpiadi invernali del The post Il governo ha scartato l’ipotesi di una candidatura unitaria di tre città per le Olimpiadi invernali del 2026 appeared first on Il Post.