Olimpiadi 2026 | la candidatura italiana a tre è morta

Olimpiadi 2026 - Di Maio se la prende col Coni : “Non ha coraggio”. Chiamparino : “Manovra anti-Piemonte” : C’è chi se la prende col Coni, chi con il governo e chi, invece, è entusiasta del piano B, ovvero la candidatura doppia di Lombardia e Veneto. Sotto traccia, inoltre, continua il lavoro del numero uno dello Sport italiano per non perdere l’opportunità di ospitare le Olimpiadi invernali del 2026, dopo che il governo ha negato il sostegno alla sin troppo problematica candidatura a tre. Giovanni Malagò, nella fattispecie, è andato a ...

Olimpiadi 2026 – Non c’è l’accordo - bocciata la candidatura di Milano-Torino-Cortina! Fontana non ci sta : l’idea che salverebbe la situazione : Giorgetti stronca la candidatura di Milano-Torino-Cortina alle Olimpiadi 2026, Fontana apre all’unico scenario possibile: le parole del Presidente della Regione Lombardia Dopo la bocciatura della candidatura di Milano-Torino-Cortina alle Olimpiadi 2026, la politica e lo sport si ribellano. C’è chi è d’accordo con la decisione presa dal Governo e dal Coni e chi non lo è. Dopo le parole perentorie del sottosegretario alla ...

Che sta succedendo alle candidature italiane per le Olimpiadi del 2026 : 'La proposta non ha il sostegno del governo ed è quindi morta qui', ha sentenziato con rammarico il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti. La ...

Che sta succedendo alle candidature italiane per le Olimpiadi del 2026 : La candidatura italiana alle Olimpiadi invernali 2026 rischia seriamente di finire fuori pista: il governo ha bocciato la proposta congiunta di tre sedi - Torino, Cortina e Milano - e in extremis Lombardia e Veneto hanno lanciato una proposta per tenere in piedi una candidatura italiana "a due". Mercoledì 19 sarà il presidente del Coni, Giovanni Malagò, a formalizzare a Losanna il progetto per disputare ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : «La candidatura dell'Italia è morta qui». Di Maio attacca il Coni : «Olimpiadi del 2026? La proposta è morta qui. La candidatura così non può andare avanti». Lo stop arriva dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega...