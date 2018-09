Olimpiadi 2026 | governo | proposta a tre città italiane è morta qui

Olimpiadi invernali 2026 - Giorgetti : candidatura Italia morta qui : Roma, 18 set., askanews, - La candidatura dell'Italia alle Olimpiadi invernali del 2026 "è morta qui". Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti nel corso di una ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : “La proposta a tre non ha il sostegno del governo. Come tale è morta qui” : “Non ritengo, e quindi il governo non ritiene, che una candidatura così Come è formulata così e con questi presupposti possa avere ulteriore corso. Ho già comunicato al Coni, che domani dovrà andare a Losanna a depositare una sorta di pre-dossier, che questo tipo di proposta non ha il sostegno del governo e Come tale è morta qui”. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, Giancarlo Giorgetti, ...

Olimpiadi 2026 - Giorgetti : “Proposta di candidatura a tre non ha sostegno del governo - è morta qui” : Milano-Torino-Cortina non si farà: la proposta di candidatura a tre per le Olimpiadi invernali del 2026 non ha il sostegno del governo. È quanto comunicato dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport, il leghista Giancarlo Giorgetti, in audizione al Senato: “Il governo non ritiene che una candidatura fatta così possa avere ulteriore corso – ha detto il braccio destro di Salvini – Questa proposta non ...

Olimpiadi 2026 : Milano deve avere il ruolo più forte : E' quanto chiede il sindaco Sala, rivendicando l'esperienza fatta con Expo e il fatto che sia la ciità più conosciuta a livello internazionale, rispetto a Torino e Cortina. 'Pretesa insostenibile' ...

Olimpiadi Invernali 2026 : contrasto M5S-Sala : Il banco della candidatura italiana a ospitare le Olimpiadi Invernali 2026 rischia di saltare definitivamente. Il sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e responsabile dello Sport per il MoVimento 5 Stelle Simone Valente oggi ha detto:"Le parole di Sala non sono allineate con quanto emerso nel recente incontro a Palazzo Chigi. Mettiamo un punto fermo a questo paradosso: non è possibile procedere quando le condizioni proposte da Coni e ...

Olimpiadi invernali 2026 - scontro con Milano : 'Richieste di Sala insostenibili - così non si procede' : In una lettera indirizzata al sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo sport Giancarlo Giorgetti, Sala ha rivendicato la posizione di capofila di Milano rispetto a Torino , ...