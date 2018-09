Olimpia Milano | Tarczewski | La squadra mi piace Voglio migliorare

Olimpiadi : D'Incà (M5S) - avanti con candidatura di Milano e Cortina : Belluno, 18 set. (AdnKronos) - "avanti con le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina". A dirlo è il parlamentare bellunese del Movimento 5 Stelle Federico D’Incà, che conferma la necessità di portare avanti il progetto basato su Veneto e Lombardia: “Vi erano troppe difficoltà a portare avanti un’un

OlimpiaDI 2016 - GIORGETTI “STOP PROGETTO A 3”/ Resta Milano-Cortina - Di Maio “è colpa di Malagò” : OLIMPIADI 2026, scontro tra Sala e governo. Il sindaco chiede Milano capofila, Torino punta a parità: GIORGETTI, "la proposta della candidatura è morta qui, città non collaboranti"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 17:55:00 GMT)

Olimpiadi 2026 : pronto il Piano B. Candidatura per Milano e Cortina : La tripla Candidatura è stata bocciata, ma l’Italia non vuole mollare: l’obiettivo Olimpiadi Invernali 2026 è ancora parzialmente vivo. Se pochi minuti fa, infatti, le parole di Giancarlo Giorgetti sono state chiare: “Io ritengo che una cosa così importante come la Candidatura olimpica deve prevedere uno spirito di condivisione che non ho rintracciato tra le tre città”, c’è la possibilità di un Piano B. Esclusa Torino, si ...

Olimpiadi - Giorgetti : «La candidatura a tre è morta» Il Coni : «Avanti la proposta di Milano e Cortina» : Il sottosegretario: «E’ un mio fallimento personale: ho lavorato per una soluzione condivisa ma non c’era l’atmosfera giusta tra i rappresentanti delle città coinvolte»

Olimpiadi 2026 - il piano B di Zaia a Fanpage.it : “Candidatura Cortina-Milano - governo metta i soldi” : Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, intervistato da Fanpage.it, assicura che la candidatura a due Cortina-Milano per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026 si può fare ed è "già pronta", dopo "l'epilogo annunciato" con il fallimento della candidatura a tre che includeva anche Torino. Zaia ora chiede al governo di mettere le risorse a disposizione delle due città.Continua a leggere

Olimpiadi 2026 : domani il Coni candiderà Milano-Cortina al Cio : Il Coni domani a Losanna presenterà al Comitato Olimpico Internazionale la candidatura italiana Milano-Cortina d'Ampezzo per i Giochi invernali del 2026. Lo apprende l'AGI da fonti del Coni. Il presidente del Coni, Giovanni Malagò incontrerà il presidente del Cio, Thomas Bach.

Olimpiadi - Giorgetti : «La candidatura a tre è morta» E Sala : «Milano-Cortina? Ipotesi da approfondire» : Il sottosegretario: «E’ un mio fallimento personale: ho lavorato per una soluzione condivisa ma non c’era l’atmosfera giusta tra i rappresentanti delle città coinvolte»

Olimpiadi : Bond (Fi) - perché gettare la spugna? Avanti con Cortina e Milano : Belluno, 17 set. (AdnKronos) - “Perchè gettare la spugna a poche ore dall'incontro di Losanna? Ci sono ancora due realtà, Cortina e Milano, che credono nell'obbiettivo: si vada Avanti compatti con loro”: così il deputato di Forza Italia, Dario Bond, replica all'annuncio del ritiro del sostegno del G

Olimpiadi - Giorgetti : «La candidatura a tre è morta» E Sala : «Se Torino si sfila sì al ticket Milano-Cortina» : Il sottosegretario: «E’ un mio fallimento personale: ho lavorato per una soluzione condivisa ma non c’era l’atmosfera giusta tra i rappresentanti delle città coinvolte»

Olimpiadi 2026 - governo : “La candidatura a tre Cortina-Milano-Torino non ha il nostro sostegno e muore qui” : Il governo mette fine all'ipotesi di una candidatura a tre (Cortina-Milano-Torino) per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026: "La proposta non ha il sostegno del governo e come tale è morta qui", annuncia il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti. Ma le regioni Lombardia e Veneto rilanciano con l'ipotesi di una candidatura a due Cortina-Milano.Continua a leggere

Olimpiadi invernali : spunta l'ipotesi di candidare Milano e Cortina : Per le Olimpiadi invernali del 2026 spunta l'ipotesi di una candidatura congiunta fra Milano e Cortina. “Arrivati a questo punto - si legge in una nota congiunta dei governatori di Veneto e Lombardia, Zaia e Fontana - è impensabile gettare tutto alle ortiche. La candidatura va salvata, per cui siamo disponibili a portare avanti questa sfida insieme. Se Torino si chiama fuori, e ci dispiace, a questo punto ...

Il governo : “Il progetto Olimpiadi è morto”. Ma spunta l’ipotesi Milano-Cortina : «La proposta non ha il sostegno del governo ed è quindi morta qui». Poche, lapidarie e amare parole, in apertura dell’audizione davanti alla commissione Istruzione del senato, con cui il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, annuncia il no del governo alla candidatura italiana alle Olimpiadi inver...

OlimpiaDI 2016 - GOVERNO : “CANDIDATURA ITALIA È MORTA QUI”/ Giorgetti - “no spirito giusto da Milano e Torino” : OLIMPIADI 2026, scontro tra Sala e GOVERNO. Il sindaco chiede Milano capofila, Torino punta a parità: Giorgetti, "la proposta della candidatura è MORTA qui, città non collaboranti"(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 14:30:00 GMT)

Non c’è accordo con Torino - Milano e Cortina. Il governo : “Il progetto Olimpiadi è morto” : «La proposta non ha il sostegno del governo ed è quindi morta qui». Poche, lapidarie e amare parole, in apertura dell’audizione davanti alla commissione Istruzione del senato, con cui il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega allo Sport, Giancarlo Giorgetti, annuncia il no del governo alla candidatura italiana alle Olimpiadi inver...