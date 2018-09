Office | il nuovo menu ribbon aggiornato arriva nello Slow Ring

Molmed - Salvatore Calabrese nuovo Chief Financial Officer : Teleborsa, - Salvatore Calabrese assume il ruolo di Chief Financial Officer di Molmed. Calabrese sostituirà Andrea Quaglino che, come comunicato in data 29 giugno, cesserà a fine settembre il rapporto ...

Andrea Scrosati lascia Sky per Fremantle. Sarà il nuovo Group Chief Operating Officer : Andrea Scrosati Scossone in quel di Milano Santa Giulia. Dopo 11 anni Andrea Scrosati, EVP Programming di Sky Italia, lascia l’azienda. Da novembre approderà a Fremantle (che nel frattempo ha tolto il “media” dalla denominazione, ndDM), società di produzione da sempre strettamente legata alla pay tv grazie a titoli come X Factor e Italia’s Got Talent. Scrosati, classe 1972, ricoprirà il ruolo di Group Chief Operating ...

TIM : Anna Spinelli nuovo Chief Procurement & Real Estate Officer : Anna Spinelli entra a far parte di TIM con il ruolo di Chief Procurement & Real Estate Officer . Anna Spinelli opererà a diretto riporto dell'Amministratore Delegato Amos Genish , e avrà la ...