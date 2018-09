Nuovissimo trailer per Kingdom Hearts 3 mostra gameplay inedito e Big Hero 6

optimaitalia

(Di martedì 18 settembre 2018) Square Enix lo aveva promesso e finalmente ha rilasciato un nuovo video di3. Era stato anticipato nella giornata di ieri e rivela a tutti il mondo di Big6, ma vengonote molte scene di intermezzo edi diverso tipo.Le prime impressioni sono ottime,3 sembra essere messo davvero bene sotto l'aspetto grafico, ma anche del. Il titolo sarà lanciato il 29 gennaio 2019, dopo tantissimi anni di sviluppo, per PS4 e Xbox One. Attorno a3, sia da parte dei vecchi che dei nuovi fan, c'è una grande attesa su ciò che accadrà nella storia. In molti sono semplicemente eccitati dell’idea di combattere al fianco di Paperino, Pippo, Topolino e altri. Ma il nuovo capitolo della saga potrebbe riservare diverse sorprese, come ha fatto capire il director Tetsuya Nomura in una intervista rilasciata qualche mese fa.“Anche se mi ...