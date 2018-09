“Non ce l’ha fatta” La sua vita è finita ad appena 21 anni Era diventata un simbolo per

caffeinamagazine

(Di martedì 18 settembre 2018) Claire non cefatta e per quanto speranzosa nella ricerca e nella medicina, in cuor suo sapeva bene cosa le stava per capitare. Era una ragazza incredibile Claire, lo avevamo capito grazie a tutti quei video-racconti che aveva fatto per raccontare la sua lotta contro la fibrosi cistica. Per, la ragazza aveva postato video e foto in cui documentava giorno per giorno la suaquotidiana. L’obiettivo era davvero coraggioso. “I malati meritano di essere visti come qualcosa di più che conchiglie vuote in attesa che la lorocominci”, aveva spiegato Claire. Ma la giovane combattente purtroppo non ce l’ha fatta ed è morta a 21. A dare la notizia della morte di Claire Wineland, la sua fondazione sulla pagina Facebook:era sofferente e i medici hanno detto che era in pace. Era circondata dall’amore dei suoi genitori che le sono stati accanto ...