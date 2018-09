Nokia 9 | presentazione | forse | posticipata al MWC 2019

laragnatelanews

(Di martedì 18 settembre 2018) La nascita della società HMD Global, come noto, ha segnato il ritorno sul mercato del brandnel settore degli smartphone, con una nuova gamma di telefoni basati su piattaforma Android che sono riusciti a ritagliarsi uno spazio all’interno di un settore senza dubbio competitivo, anche grazie alla popolarità che il celebre marchio finlandese continua ad avere in molti paesi del mondo. I primi terminali della nuova era sono approdati sul mercato nel 2017, e da allora il catalogo si è ampliato andando a ricoprire ogni fascia di prezzo con modelli in grado di rispondere alle esigenze di ogni consumatore. In un periodo carico di annunci di smartphone e phablet di fascia alta, tuttavia, l’attenzione degli appassionati non può che rivolgersi al tanto rumoreggiato9, di cui si parla da tempo ma che ancora non è stato ufficializzato. L’ipotesi più probabile era ...