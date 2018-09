NoiPa | stipendio settembre | date cedolino e nuovo avviso

Cedolino e stipendio NoiPa settembre 2018 - oggi 18/9 prima emissione : La data di emissione dello stipendio NoiPA, la rata ordinaria, questo mese è anticipata: ma già oggi 18 settembre dovrebbe esserci la prima emissione speciale per i compensi del personale Miur. Ricordiamo che l‘emissione speciale viene effettuata al di fuori della rata ordinaria per il pagamento delle competenze stipendiali, relative a rate pregresse di stipendio o di particolari arretrati. In vista dell’elaborazione delle emissioni ...

NoiPa - lo stipendio di settembre arriva in anticipo : cedolino tra qualche giorno : Lo stipendio di settembre 2018 arrivera' in anticipo rispetto al solito. Il cedolino dello stesso sara' caricato tra qualche giorno. Il mese di settembre ha portato importanti novita' per ciò che riguarda gli amministrati NoiPa. Infatti, nella piattaforma c'è stato un rinnovamento importante con la nuova funzionalita' del self service [VIDEO], che cambia radicalmente il modo di controllo e della verifica del proprio stipendio da parte del ...

NoiPa - importo stipendio settembre 2018 già visibile online e data di esigibilità : Il portale della Pubblica Amministrazione, NoiPa, ha implementato da poco la funzione Self Service che permette ai docenti firmatari di contratto a tempo determinato fino al termine delle lezioni di poter verificare lo stato dei pagamenti senza dover chiedere in segreteria. Stipendi docenti con contratto a tempo determinato, NoiPa ricorda la nuova funzione Self Service Nella pagine personale della piattaforma NoiPa, alla nuova sezione ...

NoiPa - cedolino stipendio settembre 2018 : le ultime novità : In attesa del cedolino dello stipendio NoiPA di settembre 2018, riassumiamo tutte le ultime novità di questi giorni, per chi se le fosse perse. Vi sono informazioni che riguardano l’accredito, i contrati stipulati quest’anno (per la scuola), come vedere l’importo in anticipo rispetto alla pubblicazione del cedolino e la questione degli arretrati dei supplenti brevi […] L'articolo NoiPA, cedolino stipendio settembre 2018: ...

NoiPa - accredito stipendio : dal prossimo mese necessario cambiare l'IBAN della Postepay : Poste Italiane ha comunicato i cambiamenti previsti a partire dal 1 ottobre 2018 a tutti coloro che possiedono una Postepay Evolution. Dal prossimo mese sara', infatti, necessario cambiare l'IBAN della carta. La Postepay rimarra' la stessa e dunque in sostanza i possessori si ritroveranno con due diversi codici IBAN. Il cambio dell'International Bank Account Number, è dovuto al fatto che Poste Italiane Spa trasferisce il ramo d'azienda ...

NoiPa : guida alla lettura del cedolino dello stipendio - in ogni sua parte : Come si legge il cedolino delo stipendio Noipa? Il cedolino dello stipendio viene pubblicato regolarmente ogni mese sul portale, e da lì è scaricabile. A breve sarà disponibile il cedolino di settembre 2018, anche se molti hanno già potuto visualizzare gli importi. Alcuni, però, non sanno bene come consultarlo. I cedolini di Noipa sono divisi […] L'articolo Noipa: guida alla lettura del cedolino dello stipendio, in ogni sua parte proviene ...

NoiPa - già visibile lo stipendio di Settembre : la procedura : Già visibile su NoiPA la rata dello stipendio di Settembre anche per il personale della scuola con contratto a tempo indeterminato. Vi spieghiamo brevemente tutta la procedura per visualizzare il cedolino di Settembre 2018. Il nuovo Self Service NoiPA permette di visualizzare in anticipo il cedolino di Settembre Parliamo del nuovo servizio Self Service di […] L'articolo NoiPA, già visibile lo stipendio di Settembre: la procedura proviene ...

NoiPa - stipendio netto : da settembre un nuovo servizio per conoscere l'importo : NoiPa sul proprio sito ufficiale ha comunicato che si sta lavorando all'implementazione di un nuovo servizio che permettera' ai dipendenti pubblici di poter visualizzare l’importo netto del proprio stipendio [VIDEO] ancor prima che il cedolino venga caricato sulla piattaforma. In questo modo tutti gli interessati non dovranno più aspettare la meta' del mese di riferimento per sapere la somma stipendio che sara' erogata, ma lo potranno sapere con ...

NoiPa - accredito stipendio agosto 2018/ Cedolino - pagamento stipendi : emissione speciale lunedì 27 : NoiPa, accredito stipendio agosto 2018: ieri il pagamento degli stipendi Pa dopo il Cedolino online. lunedì 27 agosto l'emissione speciale per supplenti scuola e volontari Vigili Fuoco(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 11:36:00 GMT)

NoiPa - PAGAMENTO STIPENDIO AGOSTO 2018/ Accredito cedolino : i 4 servizi ‘sperimentali’ : NOIPA, cedolino AGOSTO 2018 caricato online: oggi PAGAMENTO stipendi Pa, tutte le date di esigibilità e le emissioni speciali di questo mese. Info e ultime notizie(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 20:52:00 GMT)

NoiPa - cedolino non ancora caricato? Lo stipendio netto sarà visibile in anticipo : Dopo il servizio self service 'Contratti scuola a tempo determinato', NoiPa ha dato nuova comunicazione, in queste ore, sul proprio sito web di un ulteriore servizio, che dovrebbe essere attivo a partire da settembre. Si chiama 'Consultazione pagamenti' e permettera' agli amministrati di monitorare lo stato del proprio stipendio, ma soprattutto la cifra al netto, ancora prima che venga caricato il cedolino. NoiPa: stipendio verificabile in ...

NoiPa - il modo per vedere self service lo stipendio : ad agosto per alcuni due cedolini : Da poco è stato implementato sul sito NoiPa il nuovo servizio self service 'Contratti Scuola a tempo determinato'. Della nuova funzionalita' il portale NoiPa ne ha dato tempestiva comunicazione sul proprio sito web nei giorni scorsi e tra le Faq ha spiegato nel dettaglio 'come fare per accedere all'area riservata e/o utilizzare il servizio self service'. Tramite il self service gli amministrati hanno la possibilita' di verificare anche la rata ...