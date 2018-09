No profit : recupero scuole e persone in difficoltà in obiettivi Community Day (3) : (AdnKronos) - Durante il Community Day, "insieme ai dipendenti dell’azienda cercheremo di rendere più belli e accoglienti gli ambienti dell'istituto scolastico, realizzando semplici, ma preziosi interventi di manutenzione ordinaria". Attraverso quest’attività di volontariato, "i giovani dipendenti o

No profit : recupero scuole e persone in difficoltà in obiettivi Community Day (2) : (AdnKronos) - Oggi La Strada è un punto di riferimento per chi vive in situazioni di disagio, soprattutto nelle zone 4 e 5 di Milano: "In un quartiere di periferia così complesso come Corvetto -spiega il presidente della cooperativa, Gilberto Sbaraini- recuperare spazi di bellezza è un segnale molto