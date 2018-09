No profit | recupero scuole e persone in difficoltà in obiettivi Community Day 2

No profit : recupero scuole e persone in difficoltà in obiettivi Community Day (3) : (AdnKronos) - Durante il Community Day, "insieme ai dipendenti dell’azienda cercheremo di rendere più belli e accoglienti gli ambienti dell'istituto scolastico, realizzando semplici, ma preziosi interventi di manutenzione ordinaria". Attraverso quest’attività di volontariato, "i giovani dipendenti o

No profit : recupero scuole e persone in difficoltà in obiettivi Community Day : Milano, 18 set. (AdnKronos) - Lavori di manutenzione nelle scuole, supporto alle fasce di popolazione in difficoltà, ma anche diffondere una maggiore consapevolezza al consumo responsabile in campo alimentare e aiutare le famiglie alle prese con l'emergenza abitativa a trovare soluzioni sicure. Ques