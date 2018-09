Nio | la “Tesla cinese” che vola a Wall Street

gqitalia

: Per il mio tweet numero 10mila una news iper e-car. Ecco #Nio concorrente cinese di #Tesla di #ElonMusk e la sua… - Mediaonweb : Per il mio tweet numero 10mila una news iper e-car. Ecco #Nio concorrente cinese di #Tesla di #ElonMusk e la sua… - arcangelourgera : Nio, la rivale cinese di Tesla salita del 76% in Borsa in un giorno - BramucciMatteo : @SilviaBerzoni Avevo ragione....molta ragione!!! -

(Di martedì 18 settembre 2018) Montagne russe aper Nio nella prima settimana di quotazione. La start up di auto elettriche cinesi ha fatto il suo esordio sul listino tecnologico americano Nasdaq grazie al meccanismo denominato American depositary receipt che consente a società straniere di esser scambiate nei mercati finanziari Usa per il tramite di banche depositarie. Dietro Nio le robuste spalle di una grande società cinese come la Tencent, holding tecnologica in Internet che le ha aperto la via sul mercato americano dove l’approdo è stato letto da molti investitori come un’alternativa a Tesla. E la “Tesla cinese” è stata protagonista di balzi prontamente rilevati dalla stampa finanziaria americana, mentre – riporta MarketWatch – alcuni analisi sottolineavano lo stadio industriale iniziale in cui si muove la start up valutando il prezzo del titolo in un range tra ...