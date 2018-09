Niger | sacerdote italiano rapito da presunti jihadisti

Sacerdote italiano rapito in Niger da presunti Jihadisti : "Nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 settembre, è stato rapito da presunti Jihadisti attivi nella zona, padre Pierluigi Maccalli, della Società delle Missioni Africane (Sma)". Lo dice all'agenzia Fides padre Mauro Armanino, missionario a Niamey, in Niger. "Da qualche mese la zona si trova in stato di urgenza a causa di questa presenza di terroristi provenienti dal Mali e il Burkina Faso", aggiunge. Padre Maccalli, ...