Niger | rapito sacerdote italiano da jihadisti Ultime notizie Farnesina | Unità crisi

Niger : prete italiano rapito - chi è Padre Pierluigi Maccalli : 11.25 - Il prete italiano rapito in Niger è Padre Pierluigi Maccalli, originario di Crema e già missionario in Costa d’Avorio. Il religioso è scomparso la scorsa notte dalla parrocchia di Bomoanga, diocesi di Niamey, come spiega l’agenzia vaticana Fides. Il rapimento è avvenuto a una settimana dal rientro di Padre Pierluigi Macalli in Africa, dopo un periodo di riposo in Italia.Il sacerdote rapito fa parte della Società delle Missioni ...

Farnesina a Niger : priorità prete rapito : 16.23 Il ministro degli Esteri Moavero segue costantemente il caso del rapimento di padre Macalli, in Niger, da parte di un gruppo armato, forse jihadisti. L'ambasciata italiana a Niamey ha chiesto alle autorità locali di dare assoluta priorità alla soluzione della vicenda ed evitare iniziative che possano mettere a rischio l'incolumità del sacerdote. L'Unità di crisi del ministero tiene continuamente informata la famiglia.

In Niger rapito sacerdote italiano : sarebbe in mano ai jihadisti : Non c'è pace in Niger, terra martoriata dai fondamentalisti islamici, che fanno proselitismo e sono autori delle peggiori violenze sugli abitanti che non si piegano ai loro ricatti: uomini, donne e bambini. Nessuna pieta'. E nessuna pieta' è rivolta a chi opera nelle missioni. Nella notte a cavallo tra lunedì 17 e martedì 18 settembre 2018 è stato rapito un sacerdote italiano in Niger. A compiere in sequestro di persona sarebbe stato un gruppo ...

