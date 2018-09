Niger | rapito il missionario italiano Pierluigi Maccalli

ilgiornale

: RT @Corriere: Sacerdote italiano rapito in Niger. «Troppi terroristi da Mali e Burkina» - misiagentiles : RT @Corriere: Sacerdote italiano rapito in Niger. «Troppi terroristi da Mali e Burkina» - davideroad : RT @chruggeriTg2: #Niger #Niamey rapito sacerdote italiano #PadrePierluigiMaccalli, della #SocietaDelleMissioniAfricane #Sma tra lunedi' e… - CarloClimati : RT @nelloscavo: Rapito in Niger un sacerdote italiano. Padre Pierluigi Maccalli, originario della diocesi di Crema, già missionario in Cost… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Unè statoin. Si tratta di padre, 57 anni, della Società delle missioni africane (Sma). È stato portato via dalla sua parrocchia di Bomoanga, nella zona di Niamey, nella notte tra lunedì e martedì. A rapirlo sarebbero stati dei jihadisti, anche se non vi sono conferme. Lo riferisce l"agenzia Fides che ha avuto la notizia da padre Mauro Armanino,a Niamey. "Da qualche mese la zona si trova in stato di urgenza a causa di questa presenza di terroristi provenienti dal Mali e il Burkina Faso", spiega Armanino. Originario della diocesi di Crema, giàin Costa d"Avorio per vari anni, quando è stato sequestratosi trovava nella parrocchia di Bomoanga, diocesi di Niamey.Originario di Madignano (Cremona), da tempoè attivo nell'evangelizzazione così come nella promozione umana. Si è occupato anche di ...