Niger | prete italiano rapito «Sono stati i terroristi»|Video

Niger - PRETE ITALIANO RAPITO DA JIHADISTI : APERTA INDAGINE/ Ultime notizie padre Armanino “Soldi e propaganda" : PRETE ITALIANO RAPITO in NIGER : padre Pierluigi Maccalli, noto per la lotta contro le mutilazioni femminili, forse preso dagli JIHADISTI . Ultime notizie e il contenuto della sua missione (Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 12:41:00 GMT)

Cremona - scopre ex moglie e prete appartati in auto : è rissa/ Ultime notizie : pugno al marito da don Nigeriano : Cremona, scopre l'ex moglie appartata col prete nigeriano in auto: marito geloso interviene ed è subito rissa. Il sacerdote lo avrebbe colpito in pieno viso, ma il coniuge si è vendicato.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 18:00:00 GMT)