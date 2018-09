"La notte scorsa è stato rapito da presunti Jihadisti attivi nella zona,padre Pierluigi Maccalli, della Società delle Missioni Africane (Sma)".Lo dice all'agenzia Fides padre Mauro Armanino, missionario a Niamey, in Niger. "Da qualche mese la zona si trova in stato di urgenza a causa di questa presenza di terroristi provenienti dal Mali e il Burkina Faso", aggiunge. Padre Maccalli, originario della diocesi di Crema, già missionario in Costa d'Avorio, si trovava nella parrocchia di Bomoanga, diocesi di Niamey.(Di martedì 18 settembre 2018)

