Niente dazi Trump per Apple Watch e Airpods | cena salvifica

Niente sconti alla Cina : operativi i nuovi dazi USA : Anche allora la seconda economia al mondo aveva reso operative le proprie tariffe di "ritorsione". Intanto proseguono i colloqui informali tra le delegazioni di Stati Uniti e Cina per tentare di ...

«Niente sesso nelle ore calde» - ecco le raccomandazioni del segretario della salute : I paesi di tutto il mondo hanno affrontato il problema del caldo estivo, con città come Tokyo a Montreal che hanno stabilito temperature record.

Borse : agosto nervoso con dazi e rischio Italia - ma Niente allarmi : Perché non accelerarne i tempi, chiedendo in cambio all'Italia di contenere la sua propensione alla spesa? In conclusione, due anni fa a quest'epoca il mondo appariva tranquillo, ma anche stagnante . ...

Unione Europea - Entro sette anni Niente più dazi sulle auto made in Japan : L'Unione Europea e il Giappone hanno siglato un accordo di massima per liberalizzare gli scambi commerciali tra le due aree, che avrà molteplici conseguenze per il settore automobilistico del Vecchio Continente. L'intesa politica, volta a favorire la conclusione Entro la fine dell'anno delle trattative per arrivare al cosiddetto Jefta (Japan Europe free trade agreement) e legata a un ulteriore accordo di partnership economica su diversi temi ...