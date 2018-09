Nel mondo ogni 5 secondi muore un bimbo

: Produciamo così tanto cibo da poter sfamare 2 pianeti eppure il numero delle persone che soffrono la fame nel mondo… - beppe_grillo : Produciamo così tanto cibo da poter sfamare 2 pianeti eppure il numero delle persone che soffrono la fame nel mondo… - Marcozanni86 : Venerdì splendida serata con gli amici della @LegaSalvini di #Londra! Una bella chiacchierata su #Brexit e futuro… - Costanzo : 1 miliardo di persone nel mondo spettatori del matrimonio dei #TheFerragnez #Lintervista @Fedez @ChiaraFerragni -

Nel 2017, nelsono morti 8,3 milioni di bambini sotto i 15 anni, uno, spesso per cause prevenibili. Il dato è contenuto in un rapporto di Unicef, Oms e Banca Mondiale. La maggior parte dei decessi è avvenuta nei primi 5 anni di vita, 5,4 milioni, e la metà erano neonati. Nel 1990 i bimbi morti prima dei 5 anni erano 12,6 milioni.(Di martedì 18 settembre 2018)