Nel mondo muore un bambino ogni 5 secondi | quasi tutti in Africa Subsahariana

Nel mondo ogni 5 secondi muore un bimbo : 9.40 Nel 2017, nel mondo sono morti 8,3 milioni di bambini sotto i 15 anni, uno ogni 5 secondi, spesso per cause prevenibili. Il dato è contenuto in un rapporto di Unicef, Oms e Banca Mondiale. La maggior parte dei decessi è avvenuta nei primi 5 anni di vita, 5,4 milioni, e la metà erano neonati. Nel 1990 i bimbi morti prima dei 5 anni erano 12,6 milioni.

Ginnastica ritmica – Campionati del Mondo : l’Italia brilla a Sofia - medaglia d’oro per le azzurre Nel misto : La Nazionale italiana ha conquistato ben tre medaglie da individualiste, uno storico oro nel misto e l’argento nel concorso all-around La Ginnastica ritmica italiana, in questi ultimi giorni, è tornata a far parlare di sé: in occasione dei Campionati del Mondo di Sofia, infatti, le Farfalle hanno conquistato ben tre medaglie da individualiste, uno storico oro nel misto e l’argento nel concorso all-around, che ha permesso alle ragazze di ...

Basket - Qualificazioni Mondiali 2019 : cosa succede Nel resto del mondo. Nigeria e Tunisia hanno già il biglietto per la Cina : Non solo Europa: le Qualificazioni ai Mondiali di Cina 2019 stanno coinvolgendo tutto il mondo, che sta vedendo giocare un gran numero di nazionali in questa prima finestra della seconda fase. In Africa è già stato emesso qualche verdetto, mentre gli altri continenti devono ancora decidere, in sostanza, tutto. AFRICA Nigeria e Tunisia ce l’hanno fatta e sono già ai Mondiali senza dover attendere le ultime quattro partite. La squadra ...

Con Milena GabaNelli luce sul mondo delle gite scolastiche : 1 pullman su 6 è irregolare : Come evitare di mettere a rischio l'incolumità degli studenti delle gite? Di questo si occupa stasera il Dataroom ospite del nostro Tg -

Il cibo sprecato Nel mondo è grande 10 volte Manhattan : Ogni anno nel mondo si buttano via circa 1,6 miliardi di tonnellate di cibo, per un valore di 1.200 miliardi di dollari. È un terzo della produzione globale. Se accumulato, il cibo che finisce nella spazzatura ...

Rapporto Fao - Fondazione Barilla : “La fame Nel mondo è in crescita - occorre una rivoluzione alimentare per risolvere i grandi paradossi alimentari globali” : 821 milioni di persone denutrite nel mondo (dato in aumento di 6 milioni rispetto allo scorso anno) contro 672 milioni di obesi. Uno scenario tragico che vede al centro il cibo e il modo in cui lo produciamo, consumiamo e purtroppo sprechiamo. Partendo dal nuovo dato FAO arriva forte il messaggio della Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition (BCFN): “dobbiamo dare vita a una vera e propria “rivoluzione alimentare” se vogliamo ...

Vela - Coppa del Mondo Enoshima 2019 : bilancio positivo per l’Italia Nel primo test ufficiale sul campo di regata olimpico : La prima tappa di Coppa del Mondo di Vela disputata ad Enoshima si è chiusa per l’Italia con un bottino finale di tre podi conquistati da Tita-Banti (secondi) e Bissaro-Frascari (terzi) nei Nacra 17 e da Di Salle-Dubbini nel 470 femminile. Il bilancio dunque può considerarsi positivo e ciò fa ben sperare in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020, dato che gli atleti hanno gareggiato per la prima volta sul campo di regata olimpico. La ...