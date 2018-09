Negramaro | malore per il chitarrista Lele | la prognosi resta riservata

Malore del chitarrista dei Negramaro - da Jovanotti a Mannoia : #forzalele : Da Jovanotti a Fiorella Mannoia, da Ermal Meta a Cristina D'Avena, sono tanti gli artisti ad aver rivolto via social con l'hashtag #forzalele il proprio pensiero a Lele Spedicato, il chitarrista dei ...

Malore in piscina - operato d'urgenza il chitarrista dei Negramaro. La situazione : Articolo aggiornato alle ore 21 del 17 settembre 2018. Restano gravi ma stazionarie le condizioni di Lele Spedicato, il 37enne chitarrista dei Negramaro ricoverato da stamattina nel reparto di rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi di Lecce a causa di un'emorragia cerebrale. Al risveglio il musicista aveva accusato mal di testa e disturbi visivi e dopo essersi alzato dal letto si è accasciato perdendo conoscenza. ...

Chi è Lele Spedicato - chitarrista dei Negramaro colpito da malore : Trentasette anni, Spedicato è nato e cresciuto a Lecce come gli altri componenti della band ed aspetta un figlio dalla...

Negramaro : il chitarrista Lele Spedicato è stato ricoverato in ospedale per un malore : Forza Lele, siamo tutti con te <3 The post Negramaro: il chitarrista Lele Spedicato è stato ricoverato in ospedale per un malore appeared first on News Mtv Italia.

Malore in piscina per chitarrista dei Negramaro - operato d'urgenza : Incidente in piscina per il chitarrista dei Negramaro Lele Spedicato, ricoverato d'urgenza all'ospedale Fazzi di Lecce per un'emorragia cerebrale. Il musicista 37enne è stato sottoposto a un delicato ...

Negramaro - il chitarrista Emanuele Spedicato colto da malore : è in rianimazione : Emanuele Spedicato, chitarrista dei Negramaro, è stato condotto in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce per via di un malore. Come riporta il Corriere Salentino, Lele si trovava a bordo piscina insieme alla moglie Clio quando è improvvisamente caduto a terra, sbattendo la testa. I due aspettano un figlio: il parto tra poche settimane. All’arrivo dei sanitari, avvertiti dalla moglie, il chitarrista della band capitanata da Giuliano Sangiorgi ...

Negramaro - malore per Lele Spedicato : il chitarrista è in rianimazione - : Il membro della band pugliese si sarebbe sentito male nella sua abitazione e sarebbe subito stato trasportato all'Ospedale Vito Fazzi di Lecce. Il 37enne sarebbe comunque fuori pericolo

Negramaro - il chitarrista Lele Spedicato colto da malore a bordo piscina : è in rianimazione : C'è grande apprensione per Emanuele Spedicato , chitarrista della band dei Negramaro e volto amatissimo dei fan. Il musicista è stato condotto in codice rosso al Vito Fazzi di Lecce nella mattinata di ...

Lele Spedicato dei Negramaro in ospedale dopo un malore in piscina : attuali condizioni e aggiornamenti : Lele Spedicato dei Negramaro in ospedale dopo un malore in piscina. Queste è la preoccupante notizia che arriva a poche settimane dalla partenza del tour del gruppo, che tornerà sul palco a partire da novembre. Secondo le prime ricostruzioni emerse, il chitarrista è stato portato in ospedale in codice rosso, dove è stato ricoverato in rianimazione. Fortunatamente, Emanuele non è in pericolo di vita nonostante lo spavento iniziale. ...