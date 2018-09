Negramaro | buoni i parametri vitali di Emanuele Lele Spedicato

tvzap.kataweb

(Di martedì 18 settembre 2018) Sono “stazionarie” le condizioni di, il 38enne chitarrista deiricoverato da ieri mattina in Rianimazione all’ospedale Vito Fazzi di Lecce per una emorragia cerebrale. I medici che lo tengono continuamente sotto controllo evidenziano che idi, così come lo chiamano amici e fan, sono “” e sottolineano che “l’assenza di peggioramenti” nella notte “induce a un pizzico di ottimismo”. Al momento non è contemplata l’ipotesi di un intervento chirurgico e la prognosi resta ancora riservata. Il messaggio deiperNelle scorse ore il suo gruppo, capitanato dal frontman Giuliano Sangiorgi, ha scritto un tweet invitando i fan a stringersi intorno a: “Pensate forte forte al nostro! Fortissimo”. E i follower si sono fatti ...