NBA | l' ultima di Kevin Durant sui social | sogna di giocare a Los Angeles

NBA - Dwyane Wade ha deciso : giocherà un'ultima stagione con i Miami Heat : Per annunciarlo ha deciso di mettersi davanti a una telecamera, in penombra, raccontando in prima persona le sue emozioni. Un lungo percorso introspettivo, "la scelta più complicata della sua carriera"...

NBA – Allen Iverson incorona Russell Westbrook : “mi ricorda me. Gioca ogni partita come se fosse l’ultima” : Allen Iverson elogia l’attitudine di Russell Westbrook paragonandola alla sua: entrambi sono abituati a dare tutto sul campo, in ogni partita Ricevere dei complimenti fa sempre piacere, anche se sei un ex MVP, soprannominato ‘Mr. Tripla Doppia’ e rispondi al nome di Russell Westbrook. Se poi questi complimenti li fa addirittura una leggenda come Allen Iverson, elogiando non solo le qualità tecniche ma l’attitudine, ...