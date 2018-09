Napoli | Maksimovic | ' A Belgrado atmosfera unica al mondo | non sarà facile per noi'

Napoli - la frecciata di Maksimovic a Sarri : 'Ancelotti usa più giocatori' : 'Con Ancelotti abbiamo fatto un buon lavoro. Non si può vedere tutto in due mesi però stiamo cominciando piano piano a mettere le cose a posto'. Così il difensore...

Napoli -Fiorentina - Milik dà la scossa : e che muro Koulibaly e Maksimovic! : ... si comprende che è uomo essenziale nelle geometrie di Ancelotti: perché non ha bisogno degli spazi di Mertens per esaltarsi e si accontenta di piazzarsi lì davanti con il mondo che deve ruotargli ...

Live Napoli -Fiorentina 0-0 In campo Mertens e Maksimovic : La rivoluzione di Ancelotti: sono tre i cambi alla vigilia del debutto in Champions League. Con la Fiorentina, così, Carletto schiera un Napoli tutto nuovo con Mertens centravanti e il ritorno...

Napoli - Ancelotti pensa a Maksimovic per la sfida contro il Milan : Nikola Maksimovic può insidiare Raul Albiol per un posto da titolare nella gara contro il Milan. Secondo quanto riportato da Sky Sport , Carlo Ancelotti sta valutando l'idea di schierare titolare l'ex Torino. Per la porta Karnezis resta favorito ma Ospina sembra convincere dopo le prime sedute di allenamento.