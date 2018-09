Napoli | la porta è stregata | 0-0 ?all' esordio con la Stella Rossa

Napoli - Ancelotti torna a Belgrado : la sua città "portafortuna" : Il 23 maggio 2007, Carlo Ancelotti alzava la sua seconda Champions League da allenatore del Milan nel cielo di Atene. Undici anni dopo, il 23 maggio 2018, Carlo Ancelotti diventa il nuovo allenatore ...

Perde un portafoglio con dentro 13mila euro a Napoli : un ristoratore lo trova e lo restituisce : Aeroporto di Napoli Capodichino: una turista, per ingannare il tempo in attesa del volo successivo decide di andare a pranzo da Giappo, ristorante di una catena creata da Enrico Schettino. Consumato il pranzo si alza e va verso il suo aereo. Poco dopo si renderà conto di aver smarrito il portafoglio, contenente 13mila euro. Una disavventura con un lieto fine: l'intera somma le è stata restituita. A raccontare il fatto è il ...

Varriale : 'Vittoria importantissima del Napoli. Insigne - gol contro le critiche' : Enrico Varriale, giornalista Rai Sport, ha pubblicato un tweet dopo la vittoria del Napoli sulla Fiorentina. Vittoria sofferta e importantissima per @sscnapoli contro una coriacea @acffiorentina .Decide @Lor_Insigne , schierato come ...

Diretta/ Napoli-Fiorentina (risultato live 0-0) streaming video e tv : Insigne e Callejon non trovano la porta : Diretta Napoli Fiorentina, streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Dopo la sosta si torna a giocare in Serie A: bella sfida al Franchi(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 18:23:00 GMT)

Napoli - l'ex ds Marino : 'Portare la squadra a Bari per la Champions? De Laurentiis bluffa' : 'Che il presidente De Laurentiis porti il Napoli a giocare la Champions al San Nicola non ci credo affatto. De Laurentiis è un abile giocatore, ma so quando bluffa. Sul fatto che De Laurentiis voglia ...

Napoli - ag. Chiriches : 'Una società italiana lo voleva - ma per Ancelotti è importante' : Paolo Conti, agente del difensore del Napoli Vlad Chiriches , ha parlato del suo assistito ai microfoni di Telekom Sport : ' Aveva ricevuto una offerta da quindici milioni di euro , ma l'allenatore Carlo Ancelotti non ha voluto dare l'ok alla cessione . Non era il Fenerbahce il club dell'offerta, ma una società ...

Cellulari - portatile - Usb e soldi : arrestato a Napoli truffatore in partenza per l'Africa : Questa mattina un agente del Commissariato Palazzo di Giustizia, libero dal servizio, ha tratto in arresto Rosario Imperiale, perché colto in flagranza del reato di possesso di documento falso valido ...

Napoli - allarme difesa : 6 gol subiti in 6 tiri in porta : La clamorosa statistica che emerge da questo scorcio iniziale di stagione impone ad Ancelotti delle riflessioni sul modulo e sull'atteggiamento dei vari reparti, troppo distanti tra loro

Choc a Napoli : litiga con l'ex - porta via il bimbo e investe una donna durante la fuga : litiga con la sua ex compagna, porta via il loro bimbo di 14 mesi e nella fuga investe una donna di 40anni che ora è in pericolo di vita. È accaduto la scorsa notte a Napoli. L'uomo è al momento ...

Napoli - i ladri fanno razzia all'ospedale dei Pellegrini : rubati i portafogli degli infermieri : ladri nel pronto soccorso dell'ospedale dei Pellegrini dove, questa mattina, qualcuno si è introdotto nella stanza dei sanitari al piano terra. Nel bottino dei malviventi che potrebbero essere più ...

Ancelotti a DAZN : “Al Napoli cerco di portare poco a poco le mie idee - senza buttare via ciò che di buono è stato fatto” : Sarà disponibile da domani su DAZN, la piattaforma di streaming live e on demand, la seconda parte dell’intervista esclusiva rilasciata dall’allenatore del Napoli Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo, tra i diversi temi trattati, ha parlato dell’eredità lasciata nella sua squadra attuale dall’ex allenatore Maurizio Sarri, e sulla sua separazione con il Bayern Monaco. In merito alla sua nuova squadra, Carlo Ancelotti ha dichiarato: ...

Napoli-Milan Risultato 0-1- Diretta Live. Un gran gol di Bonaventura porta i rossoneri in vantaggio : Secondo appuntamento con la serie A, e doppio esordio. Il primo è quello del Milan, che non è sceso in campo lo scorso turno a causa dei fatti di Genova. L'altro esordio è...

Probabili formazioni Serie A - 2^ giornata : gli schieramenti di CalcioWeb - sciolti i dubbi in porta di Napoli e Milan [FOTO] : 1/21 ...

Ancelotti : 'Voglio portare il Napoli allo Scudetto' : In una lunga intervista che da domani sarà in onda su DAZN , Carlo Ancelotti ha parlato degli obiettivi del Napoli e della sfida al 'suo' Milan. 'Sono venuto al Napoli perché volevo tornare in Italia, ...