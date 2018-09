romadailynews

: Movimento rifugiati: Salvini faccia passo indietro su decreto: Castel Volturno – “I… - romadailynews : Movimento rifugiati: Salvini faccia passo indietro su decreto: Castel Volturno – “I… - germanodefrance : La storia di un poliziotto contagiato da TBC a contatto con i rifugiati | Cittadini in Movimento - Bulla_Adriano : @elenabulla1 @Lsp74Simone Quelli non sono rifugiati ma cittadini US e di un movimento stranamente di DESTRA di colo… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Castel Volturno – “I discorsi diistigano l’odio. A Castel Volturno lo vediamo: gli italiani sono arrabbiati e si sfogano contro gli immigrati. Noi qui vogliamo costruire, insieme agli italiani, un futuro migliore per la nostra terra. Chiediamo al governo di aiutarci in questa battaglia”. Cosi’, all’agenzia Dire, Mamadou Kouassi delmigranti edi Caserta, si rivolge all’esecutivo, rispondendo alle accuse lanciate da Matteocontro chi si oppone alimmigrazione messo a punto dal Viminale. Parlando alla commemorazione per i 10 anni dalla strage di Castel Volturno, Kouassi ha lanciato un appello al governo. “Ae anche a Di Maio affinche’ siunsul. Eliminare il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari – osserva – significa ...