Moto2 – Fenati sostituito dalla Marinelli Snipers | ecco il nome del pilota che correrà al

Moto2 : oggi la sentenza su Fenati - che prima sarà ascoltato dal presidente FIM Vito Ippolito : Si avrà oggi, in Svizzera, la sentenza definitiva per quel che concerne la sanzione da comminare nei confronti di Romano Fenati, il pilota che, durante la gara di Misano Adriatico valevole per il GP di San Marino, ha afferrato il freno della moto di Stefano Manzi, rischiando di causare, in pieno rettilineo, un incidente dalle conseguenze catastrofiche. L’ascolano, che nel frattempo è stato licenziato dal team Marinelli Snipers e che ...

Moto2 – Il clamoroso retroscena : Fenati potrebbe tornare a correre in Giappone : Incredibile ma vero: Romano Fenati potrebbe tornare a gareggiare in Giappone, una volta scontate le due giornate di penalità La FMI ha confermato ieri, all’audienza del Tribunale Federale, la sospensione cautelare di Romano Fenati dall’attività sportiva e federale. Dopo quanto accaduto domenica scorsa durante la gara di Moto2 del Gp di San Marino, il team Snipers, squadra di Fenati, oltre la squalifica per 2 Gran Premi ha ...

Moto2 - il Tribunale Fmi conferma la sospensione di Fenati : ROMA - Il Tribunale della Federazione motociclistica italiana, dopo aver ascoltato in audizione a Roma Romano Fenati, ha confermato la sospensione cautelare dall'attività sportiva e federale richiesta ...

Romano Fenati - Manzi : "Pronto a perdonarlo"/ Moto2 - Paolo Roversi : "Come è cambiato lo sport!" : Romano Fenati: la mamma pronta a denunciare chi lo ha minacciato di morte sui social. Intanto Stefano Manzi si dichiara pronto a perdonarlo dopo il folle gesto.

Moto2 - Stefano Manzi pronto a perdonare Fenati : “Diamo tempo al tempo e facciamo sbollire le cose” : Stefano Manzi tende una mano a Romano Fenati? Sembrerebbe di sì. Il pilota co-protagonista del fattaccio del weekend del GP di Misano, tredicesimo round del Mondiale 2018 di Moto2, non disdegna l’idea di rappacificarsi con il centauro ascolano, autore di un gesto molto pericoloso a suo danno (pinzata sul freno ad oltre 200 km/h). Fenati che è diventato oggetto di critiche a tutti i livelli, licenziato dal proprio team e liquidato dalla MV ...

Moto2 - la sorprendente proposta di Pernat : “Fenati? Lo vedrei bene come coach di Manzi” : Il manager ligure ha lanciato una clamorosa proposta che, tuttavia, difficilmente potrà essere accolta dai protagonisti di questa vicenda Il brutto gesto compiuto da Romano Fenati nei confronti di Stefano Manzi a Misano continua a far discutere, nonostante le prese di posizione assunte dai vari organi internazionali di motociclismo. LaPresse/Alessandro La Rocca Sulla questione ha voluto dire la sua anche Carlo Pernat, che ha seguito il ...

Moto2 - Fenati convocato dalla Federazione Italiana e Internazionale : ... la FIM ha preso il tempo necessario per riflettere serenamente sull'incidente, che ha suscitato forti emozioni in tutto il mondo del motociclismo e non solo '. CLASSIFICA CALENDARIO

Moto2 - Mir : «Fenati ritorna in pista - abbiamo mille battaglie da giocare» : A porgergliela è uno dei suoi rivali in pista, l'ex campione del mondo della Moto3 Joan Mir, che il prossimo anno farà il salto in MotoGp con la Suzuki. Il pilota catalano pensa infatti che il ...

Romano Fenati - Joan Mir : "Combatti per il tuo futuro da pilota"/ Video Moto2 - sospeso da attività agonistica : Romano Fenati si ritira: "Ho chiuso con le moto". Video, l'annuncio dopo il gesto folle a Misano: "Anche Manzi ha sbagliato, lavorerò in ferramenta".

Moto2 - Fenati punito anche dalla FIM : TORINO - Aveva già annunciato il suo ritiro dalle corse Romano Fenati, dopo le conseguenze del suo folle gesto gesto, ma nel pomeriggio è arrivata un'ulteriore sanzione da parte della FMI, Federazione ...

ROMANO FENATI SI RITIRA : "HO FATTO UNA STRO***TA"/ Video Moto2 : "Mano sul freno? Volevo far calmare Manzi" : ROMANO FENATI si RITIRA: "Ho chiuso con le moto". Video, l'annuncio dopo il gesto folle a Misano: "Anche Manzi ha sbagliato, lavorerò in ferramenta".