Monza SP1 e SP2 | le prime Ferrari del nuovo segmento Icona

Ferrari Monza SP1 e SP2 - icone di Maranello : Richiamano infatti la 750 Monza e la 860 Monza che negli anni '50 hanno dato il loro contributo a costruire la Leggenda Rossa di Ferrari, nei mille trionfi del Campionato Mondiale Sport. Monza Sp1 e ...

Ferrari : svelate le Monza SP1 e Sp2 - nuove supercar scoperte : Maranello, 18 set., askanews, - Ispirata a una delle più evocative vetture da competizione del Cavallino degli anni '50, una nuova 'icona' di casa Ferrari è pronta a uscire dalla pista per macinare ...

Ferrari Monza SP1 e SP2 - La barchetta si proietta nel futuro - VIDEO : La Ferrari ha creato una nuova gamma di modelli a tiratura limitata denominata Icona, evocando i modelli sportivi degli anni '50. Il progetto è stato presentato in occasione del Capital Markets Day, dove sono state svelate le prime due creazioni: la Ferrari Monza SP1 e la Ferrari Monza SP2. Monoposto e biposto per rendere omaggio al passato. La Ferrari ha voluto combinare la tecnologia delle supercar di oggi, in questo caso la 812 Superfast, con ...

Ferrari Monza SP1 e Sp2 : presentato l’ultimo sogno di Sergio Marchionne [FOTO] : Le due serie speciali si ispirano a due iconiche Ferrari degli anni ’50 e vantano un V12 da 810 CV Ferrari ha scelto il Capital Markets Day per svelare ad una ristretta cerchia di clienti selezionati due speciali supercar realizzate in serie limitatissima. Battezzate Ferrari Monza Sp1 e Monza Sp2, le due dream car della Casa del Cavallino Rampante si presentano rispettivamente come vetture monoposto e biposto e verranno svelate ...