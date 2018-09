ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Monza, 23enne chiede aiuto alla scuola: “Mi tengono in Pakistan per costringermi a sposarmi, voglio tornare in Italia”… - giannetti_marco : RT @fattoquotidiano: Monza, 23enne chiede aiuto alla scuola: “Mi tengono in Pakistan per costringermi a sposarmi, voglio tornare in Italia”… - fattoquotidiano : Monza, 23enne chiede aiuto alla scuola: “Mi tengono in Pakistan per costringermi a sposarmi, voglio tornare in Ital… - Cascavel47 : Monza, 23enne chiede aiuto alla scuola: “Mi tengono in Pakistan per costringermi a sposarmi, voglio tornare in Ital… -

(Di martedì 18 settembre 2018) Ingannata dal padre, privata dei documenti e costretta a lasciare lain Italia e a tornare in: doveva sposare l’uomo che la famiglia aveva scelto per lei. Unaa, disperata, ha chiestocon una letterasua vecchiain Brianza. “Vi prego, aiutatemi, il mio futuro è in Italia, mi hanno preso tutti i documenti e mi hanno lasciata qui – ha scritto – mio padre mi ha impedito di terminare la quarta superiore, poi mi hanno portata via”. All’inizio del 2015 – quando, appunto, la ragazza stava frequentando il quarto anno di superiori – il padre aveva cominciato a impedirle di andare a. Poi, nel 2017, è stata riportata nel Paese d’origine insiemesorella con la scusa di far visita a dei parenti, e non è mai più tornata. Una punizione, pare, per il desiderio della ragazza di studiare, e ...