Missionario italiano rapito in Niger | si indaga per terrorismo

Rapito in Niger Missionario italiano : Roma, 18 set. (AdnKronos) – Un missionario italiano, padre Pierluigi Maccalli, della Società delle missioni africane (Sma), “è stato Rapito la notte scorsa da presunti jihadisti” in Niger. Ne ha dato notizia all’agenzia Fides padre Mauro Armanino, missionario a Niamey, secondo cui da qualche mese la zona in cui è stato Rapito “si trova in stato di urgenza a causa di questa presenza di terroristi provenienti ...