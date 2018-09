Miss Mondo Italia | premiate due salernitane a Sant' Agata de' Goti

Miss Mondo - la tappa di Sant'Agata de' Goti. : Martina Sorrentino, 19 anni, di Aversa, frequentante il liceo delle scienze umane che sogna di diventare professoressa di lettere ed ama lo sport, si è aggiudicata la selezione di Miss Mondo Italia, svolta nella centro storico della cittadina sannita, a cura di alcuni sponsor , Vg service srl, Blanco's Bar, Iadevaia Srl, Associazione ...

In Germania il primo treno al mondo a idrogeno - zero eMissioni : Ha viaggiato oggi sui binari tedeschi il primo treno al mondo alimentato a celle a combustibili a idrogeno. Il treno, prodotto da Alstom, si chiama "Coradia iLint" ed è completamente privo di emissioni, raggiunge i 140 chilometri orari e da domani entrerà in servizio ufficialmente sui binari della Bassa Sassonia.Due nuovi treni copriranno i 100 chilometri sulla tratta Cuxhaven, Bremerhaven, Bremervörde e Buxtehude, ...

Miss Mondo - tappa a Sant'Agata con la bella Francesca Covino : In giuria due stupende ragazze, già finaliste nazionali di Miss Mondo, quali Francesca Covino, in foto, e Maria Moretti accolte come gli altri giurati dal sindaco di Sant'Agata de' Goti Carmine ...

Miss Mondo Campania - tappa a Benevento con la bella Nunzia Amato : Miss Mondo Campania fa tappa a Benevento. La madrina d'eccezione è la napoletana Nunzia Amato, eletta a giugno scorso Miss Mondo Italia, che rappresenterà la nostra nazione a Miss World, a dicembre prossimo sull'isola cinese di Sanya,. Martedì 28 agosto alle ore 21 la tappa del famoso concorso di bellezza si ferma a ...

La chiesa leccese nel mondo : mons. Seccia in Missione in Madagascar e Moldavia : LECCE- La chiesa di Lecce con i suoi volontari e le sue missioni diffonde la sua opera nel mondo . L' Arcivesco monsignor Michele Seccia, accompagnato da alcuni sacerdoti, in questi giorni ha raggiunto il Madagascar per conoscere le opere realizzate dalle Suore Discepole del Sacro Cuore, la ...

Il Papa cambia il Catechismo : «La pena di morte è inamMissibile - va abolita in tutto il mondo» : Con un rescritto a firma del cardinale Luis Ladaria, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede, Francesco ribadisce che la Chiesa, alla luce del Vangelo, insegna che «la pena capitale attenta all’inviolabilità e dignità della persona», e si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo--Papa Francesco, con un rescritto a firma del cardinale Luis Ladaria, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della fede, ...

Papa : inamMissibile la pena di morte; S.Sede ne chiede abolizione in tutto il mondo : La pena di morte "è inammissibile". E la Santa Sede "si impegna con determinazione per la sua abolizione in tutto il mondo". Lo afferma Papa Francesco che ha approvato una modifica al testo del Catechismo della Chiesa Cattolica, disponendo che venga tradotta nelle diverse lingue e inserita in tutte le edizioni. "Per molto tempo - ricorda il Papa nel 'rescritto pubblicato oggi - il ...

NOIPA CEDOLINO LUGLIO 2018/ Stipendi Pa - ultime notizie : le date dei tre eMissioni nel mondo Scuola : NOIPA CEDOLINO LUGLIO 2018: ultime notizie, date ufficiali di accredito e novità sui pagamenti degli Stipendi della Pubblica Amministrazione. Previsto conguaglio fiscale(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 11:12:00 GMT)

Chris Hemsworth in Missione nella terra più pericolosa del mondo : 12 uomini in missione nella terra più pericolosa del mondo devono affrontare 50,000 talebani, combattendo contro carrarmati e lanciarazzi in un territorio controllato dai fondamentalisti. Per ...