Miss Italia 2018 | classifica e vincitrice Le polemiche | Carlotta Maggiorana?

Carlotta Maggiorana è Miss Italia 2018 : terzo posto per Chiara - la Miss disabile : Chi ha vinto Miss Italia 2018? Carlotta Maggiorana, Miss Marche Carlotta Maggiorana ha vinto Miss Italia 2018. La numero 12 ha battuto in finale la numero 29 Fiorenza D’Antonio, che si è consolata con la fascia di Miss Social. terzo posto, invece, per la concorrente più discussa di questa edizione: Chiara Bordi, la ragazza con […] L'articolo Carlotta Maggiorana è Miss Italia 2018: terzo posto per Chiara, la Miss disabile proviene da ...