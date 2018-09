Miriam Leone è la Miss Italia più amata dagli italiani GALLERY ...

Il testimone invisibile - Riccardo Scamarcio : “Un thriller esemplare”. E Miriam Leone : “Grande sensualità” : Un bel thriller psicologico e giudiziario, di quelli nero pece che mettono in discussione la coscienza mentre tengono incollati gli spettatori alle poltrone delle sale cinematografiche. Potrebbe essere la descrizione de Il testimone invisibile , il nuovo lungometraggio del romagnolo Stefano Mordini, reduce dal buon Pericle il Nero e con una manciata di lavori in curriculum tutti interessanti, se non completamente riusciti. Come per il film sopra ...

Festival di Sanremo 2019 tra Paola Cortellesi e Miriam Leone co-conduttrici con Baglioni : Il Festival di Sanremo 2019 conferma Claudio Baglioni nel ruolo di conduttore della kermesse e di direttore artistico. Chi sceglierà come co-conduttrici? I nomi in rete in questi giorni sono quelli di Paola Cortellesi e di Miriam Leone, in pole position per un posto sul palco del Teatro Ariston di Sanremo il prossimo febbraio. Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino quest'anno non ci saranno. I due co-conduttori lasceranno il posto ad altri ...