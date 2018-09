Milano | 50enne si uccide in casa ma rischia di provocare una strage

ilgiornale

(Di martedì 18 settembre 2018) Il dramma della disperazione di un uomo che si toglie la vita madi commettere una, è quanto accaduto a San Vittore Olona () lunedì intorno alle 17.Si tratta di un operaio italiano di 50 anni il quale, stando a quanto filtrato dagli inquirenti, pare soffrisse di depressione in seguito alla fine del suo matrimonio. Tanta la pena di aprire gli occhi su un nuovo giorno che l"uomo decide di farla finita, scegliendo tuttavia una modalità di suicidio che avrebbe coinvolto numerose altre persone, se non fosse stato per l"intervento di alcuni vicini e dei vigili del fuoco.Ilsi è chiuso ine, dopo essersi circondato di alcune taniche di benzina, ha aperto il gas di 4 bombole e dato fuoco al divano in soggiorno, col chiaro intento diuna violenta esplosione. Una volta allestito tutto, si è suicidato impiccandosi sul balcone, mentre l"odore di gas ha ...