Milan | Ivan Gazidis nuovo amministratore delegato | ma non da subito | il comunicato

Treno Lecce-Milano fermo da 5 ore prima di Cattolica : arrivano i vigili del fuoco : Convoglio fermo a causa dell'investimento di una donna, sembra suicida. Sul posto anche la protezione civile, Trenitalia rimborserà i biglietti integralmente.Continua a leggere

Ivan Gazidis nuovo ad del Milan : si allungano i tempi : È andato in scena nella giornata di ieri un nuovo Consiglio di Amministrazione del Milan, nel quale si sono discussi soprattutto due temi: il primo legato alla Uefa e alle prossime mosse della società nei confronti dell’organo di Nyon dopo l’accoglimento del ricorso del Tas di Losanna, che ha riammesso i rossoneri in Europa; il secondo riguarda il nome del nuovo amministratore delegato che prenderà il posto di Paolo Scaroni, il quale ...

Milano - rubano 14 mila euro a una turista. La polizia incastra le borseggiatrici della stazione centrale : ecco come agivano : Un vero e proprio gruppo organizzato con la finalità di derubare vittime prescelte. Attende l’ascensore per andare dall’area binari al piano terra e dirigersi verso il proprio hotel. E’ indonesiana la turista/vittima con tanto di valigia al seguito con sopra appoggiata la propria borsa da passeggio. E’ in quest’ultima che decide di riporre nel proprio portafogli i 14.000 euro destinati allo shopping nella capitale ...

DAZN ai rigori : arrivano i consigli ufficiali per vedere al meglio Napoli-Milan : Non rimane che attendere ventiquattro ore per scoprire se DAZN è riuscita a uscire dall'impasse e a meritarsi ancora l'epiteto di 'Netflix dello sport'.

Milan - parla Tassotti/ L'ex terzino : "Finalmente una società normale - prima troppi venivano dall'Inter..." : Il grande ex Mauro Tassotti, una vita in rossonero, ha parlato del nuovo Milan evidenziando il buon lavoro della nuova società e soffermandosi sul ritorno di Leonardo e Paolo Maldini(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 11:06:00 GMT)

Milan - Ivan Gazidis nel mirino di Elliott per il ruolo di ad : offerta da capogiro per lui : La nuova proprietà del Milan sembra aver deciso su chi voler puntare come prossimo amministratore delegato. Il nome che circola con sempre maggiore insistenza è quello di Ivan Gazidis, attuale direttore esecutivo dell’Arsenal. Il club di via Aldo Rossi sarebbe disposto ad offrire al 53enne di origini sudafricane una cospicua cifra per convincerlo a lasciare i Gunners. Milan, ultimatum a Gazidis: nuova offerta e risposta entro i primi di ...

Milan - Ivan Strinic interrompe l'attività agonistica : problemi cardiaci : Con una nota sul proprio sito internet, il Milan comunica 'che durante gli accertamenti di routine semestrali, previsti in Italia per gli atleti professionisti, è stato riscontrato che Ivan Strinic ...

Milan - problema al cuore per Ivan Strinic : necessario un periodo di riposo : Si ferma Ivan Strinic. Il difensore croato del Milan, arrivato nella sessione di mercato estiva dalla Sampdoria a parametro zero, necessita di un periodo di riposo in seguito a una iniziale ipertofia ...

Milan. Il terzino Ivan Strinic è costretto a fermarsi : Tegola per Ivan Strinic e per il Milan. Il terzino croato è costretto a fermarsi per un problema al cuore.

Inter e Milan - colpi last minute : arrivano Keita e Bakayoko : Inter E Milan- Ultimi colpi di mercato in vista dell’imminente inizio di stagione. Milan e Inter affondano il colpo e si preparano ad un’annata da autentiche protagoniste. Per quel che riguarda l’Inter, sembrerebbe esser ormai totale l’accordo con il Monaco per il passaggio di Keita Balde in nerazzurro. L’attaccante completerà il parco attaccanti messo a […] L'articolo Inter e Milan, colpi last minute: ...

L'attacco al Colle partito dall'Italia : i troll agivano da Milano : L'intelligence e gli uomini della Postale lavorano per stabilire chi ci fosse dietro quei profili. E dare un nome al regista che, nella notte tra il 27 e il 28 maggio, ha creato gli account per ...

The Next Quasi-Complex : alla Fondazione Prada di Milano arrivano le opere di John Bock : Gli spazi del Podium sono stati trasformati in una sorta di 'teatro dell'assurdo' dove umorismo nero e discipline quali filosofia, economia, musica, moda e frammenti di vita quotidiana si mescolano ...

Milan - ufficiale il doppio colpo arrivano Higuain e Caldara : ... secondo il seguente programma: al mattino test fisici a Milanello, con lo staff di MilanLab; alle 12 visita al Museo Mondo Milan e al Casa Milan Store; alle 14 conferenza stampa di presentazione; ...

Ambiente - Milano : arrivano le EcoIsole per i rifiuti elettronici : Si potenzia la raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici in città: Milano “adotta” l’EcoIsola. Amsa, in partnership con Ecolight, consorzio nazionale per la gestione dei RAEE (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche), ha realizzato un progetto sperimentale per semplificare ancora di più il corretto conferimento di lampadine a risparmio energetico e neon, vecchi caricabatterie, ferri da stiro, phon, radioline, ...