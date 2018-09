Milan | è ufficiale Gazidis amministratore delegato | la conferma dall' Arsenal

Ufficiale : Gazidis sarà il nuovo CEO del Milan dall’1 dicembre : AC Milan comunica che Ivan Gazidis ha accettato la proposta di assumere il ruolo di CEO del Club. L'articolo Ufficiale: Gazidis sarà il nuovo CEO del Milan dall’1 dicembre è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Milan - il backstage della foto ufficiale 2018-2019 : I giocatori della Prima squadra e lo staff tecnico guidato da Rino Gattuso hanno posato nel centro sportivo di Milanello con la divisa rossonera per le foto di rito ufficiali: insieme a loro anche i ...

Nike Milano - apertura ufficiale il 15 settembre con Pirlo e Belinelli : Prevista per sabato 15 settembre alle ore 10 l'apertura ufficiale del Nike Store più grande d'Italia. Presenti Marco Belinelli e Andrea Pirlo. L'articolo Nike Milano, apertura ufficiale il 15 settembre con Pirlo e Belinelli è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

NBA - apre a Milano il primo store ufficiale d’Europa : Lo store avrà un ampio assortimento di merchandising della National Basketball Association, incluse le canotte Nike, scarpe e abbigliamento. L'articolo NBA, apre a Milano il primo store ufficiale d’Europa è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Comunicato ufficiale Milan : le operazioni in uscita del settore giovanile : Attraverso un Comunicato ufficiale diffuso sul proprio sito web e sui canali social, il Milan ha reso note tutte le operazioni in uscita del suo settore giovanile. A lasciare i rossoneri, tra gli altri, il portoghese Tiago Dias e Matteo Gabbia. settore giovanile Milan, le cessioni: il Comunicato ufficiale dei rossoneri In seguito alla chiusura della sessione di mercato estivo per la stagione 2018/2019, A.C. Milan comunica l’elenco delle ...

Vaccini - Milano : nessun escluso ufficiale ma almeno un bimbo tornato a casa : “nessun provvedimento ufficiale di esclusione” è stato consegnato oggi, nel primo giorno di riapertura degli asili nido e delle scuole materne comunali a Milano, a genitori non in regola con gli adempimenti relativi agli obblighi vaccinali dei figli. E’ quanto risulta al momento, stando alle informazioni diffuse da Palazzo Marino. Ma questo non significa che non siano tornati a casa bambini con l’iter burocratico non ...

Milan-Roma - UFFICIALE : DiFra sceglie il 3-4-1-2 con Marcano - Nzonzi e Schick LIVE VIDEO : Allenatore: Di Francesco Arbitro: Guida di Torre Annunziata Assistenti: Carbone e Passeri IV uomo: Chiffi VAR: Mazzoleni AVAR: Del Giovane CRONACA PRE-PARTITA Ore 19.30 - La Roma è scesa in campo per ...

Vogue for Milano. RMC è radio ufficiale : Vogue for Milano avvicina il mondo della moda al grande pubblico, facendo della serata del 13 settembre una grande festa aperta a tutti quanti sono interessati all 'intreccio tra arte e fashion e ...

Milan - UFFICIALE : problemi cardiaci per Strinic - le condizioni : Arrivato a parametro zero dopo le esperienze con Napoli e Sampdoria, il terzino croato, vicecampione del mondo, dovrà sospendere l'attività agonistica.

Milan-Genoa - ufficiale la data del recupero : ecco quando si giocherà il match : Le voci su un ipotetico recupero lampo di Milan-Genoa sono state subito spente dalla Lega Serie A, che ha comunicato la data ufficiale in cui si giocherà il match che avrebbe dovuto segnare l’esordio dei rossoneri nel campionato 2018-19. La partita era stata rinviata dopo la tragedia che ha coinvolto la città di Genova, con il crollo del ponte Morandi che ha portato alla morte di 39 persone. recupero Milan-Genoa mercoledì 31 ottobre Chi ...

La Lega Calcio ha reso note le date ufficiali dei recuperi di Sampdoria Fiorentina e Milan Genoa, le due partite di Serie A (1^ giornata) che sono state Rinviate per la tragedia di Genova

Milan - il comunicato ufficiale su Laxalt e Castillejo : “con loro si chiude il mercato” : Laxalt e Castillejo sono stati gli ultimi acquisti in ordine di tempo del Milan targato Elliott, grande lavoro di Leonardo e Maldini “AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Villarreal CF il diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Samuel Castillejo Azuaga (“Samu”) e di aver acquisito a titolo definitivo dal Genoa CFC il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Diego ...