Migrazioni | surplus economico e ingiuste ripartizioni

(Di martedì 18 settembre 2018) Un'elementare riflessione di natura economica ci dice che lesono sempre virtuose perché accrescono il prodotto globale. Infatti, la dinamica dello spostamento prevede che ciascuno cerchi di localizzarsi là dove ha sarà grado di raggiungere la produttività più alta. Se i segnali di mercato funzionano, ciascuno di noi verrà attratto verso il Paese nel quale potrà dare il meglio di sé per i propri congiunti per la sua persona e conseguentemente per l'intera comunità. Questa la regola, e le eccezioni non fanno che confermarla.Pertanto, piuttosto che chiedersi perché in così tanti si spostano, la vera domanda è perché così pochi lo fanno.Si calcola, infatti, che se ognuno andasse là dove può dare il meglio, il prodotto globale crescerebbe a dismisura. L'attenzione si ...