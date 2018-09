Migranti | Giuseppe Conte tuona; se non vogliamo un altro caso Diciotti | l’EU deve

Migranti - Giuseppe Conte : 'Non possiamo accoglierli tutti' (VIDEO) : Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, ha affermato con una totale schiettezza che l'Italia non si può permettere di accogliere tutti i Migranti. L'affermazione è stata registrata nel corso del 51mo incontro nazionale di Studi dell'Acli. Conto ha riferito che accogliere tutti i Migranti indiscriminatamente non risolverebbe la problematica dell'immigrazione [VIDEO] poiché l'Italia, secondo il premier, non può assicurare a tutti le dovute cure ...

Migranti - il premier Giuseppe Conte : “Non possiamo accoglierli tutti” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dice no all'accoglienza indiscriminata dei Migranti: "Con l'accoglienza indiscriminata non possiamo risolvere il problema dell'immigrazione, perché noi possiamo assicurare il soccorso, ma non possiamo offrire l'accoglienza indiscriminata. Chi ha diritto deve poter processare domanda di asilo ma in una prospettiva di gestione dei flussi, chi viene deve potersi integrare".Continua a leggere

Giuseppe Conte alla Casa Bianca | Trump : "Bene la linea dura sui Migranti" : ...

Migranti - la lettera di Giuseppe Conte all’Ue : “Creare una cellula di crisi per gestire i soccorsi” : Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha inviato una lettera al presidente della Commissione europea e al presidente del Consiglio europeo per chiedere alcuni interventi specifici in tema di Migranti e accoglienza. Conte chiede l'istituzione di una "cellula di crisi", "un meccanismo Ue di gestione rapida e condivisa" delle operazioni di salvataggio.Continua a leggere

Giuseppe Conte scrive al premier ceco Babis : "Sui Migranti abbiamo scelto la legalità - non una strada per l'inferno" : Nessuna "strada verso l'inferno", piuttosto "abbiamo scelto la strada maestra della legalità, della responsabilità condivisa della gestione del fenomeno migratorio, dell'azione concreta, focalizzata e di matrice autenticamente europea". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in una lettera inviata al Primo ministro della Repubblica Ceca Andrej Babis, che aveva parlato di "strada verso l'inferno" riferendosi alla ...