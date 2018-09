Migranti | Conte | Se non vogliamo un altro caso Diciotti serve risposta europea

Migranti - Conte e l’intesa con l’austriaco Kurz : “Più investimenti in Nord Africa. Rivedere le missioni Sophia e Frontex” : Roma e Vienna sulla stessa linea. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte riceve il cancelliere austriaco Sebastian Kurz a Palazzo Chigi e rinsalda il patto sui Migranti. Un asse per cambiare la linea nell’Unione Europea: “Se non vogliamo un altro caso Diciotti – dice Conte – abbiamo bisogno di una risposta europea: ho rappresentato la premura del mio Paese che si facciano maggiori investimenti nel Nord Africa“. ...

Migranti - Conte : “Per evitare altro caso Diciotti serve risposta europea. Bisogna rivedere Frontex e Sophia” : “Se non vogliamo un altro caso Diciotti abbiamo bisogno di una risposta europea: ho rappresentato la premura del mio Paese che si facciano maggiori investimenti nel Nord Africa”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nel corso della conferenza stampa dopo l’incontro col cancelliere austriaco Sebastian Kurz, nonché presidente di turno del Consiglio dell’Unione europea, a Palazzo Chigi. L'articolo ...

Diciotti - Conte : Malta indicava ai Migranti la rotta verso l'Italia : "Accertato che le imbarcazioni maltesi sostanzialmente 'indicavano' la rotta ai migranti, scortandoli lungo la stessa, si concretizzava la possibilità che, in mancanza di un intervento di soccorso maltese, il barcone potesse raggiungere l'area di competenza Sar italiana alle primissime ore del giorno 16". È quanto ha ricostruito il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nell'informativa al ...

