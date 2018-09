eurogamer

: #Microsoft loda il team di Xbox e afferma che continuerà a puntare sul Cloud e sulle nuove tecnologie - Eurogamer_it : #Microsoft loda il team di Xbox e afferma che continuerà a puntare sul Cloud e sulle nuove tecnologie -

(Di martedì 18 settembre 2018) Durante la Deutsche Bank Technology Conference al Bellagio Hotel nella città di Las Vegas, l'Executive VP & CFO diAmy Hood è intervenutando ildiper la passione dimostrata verso tecnologie come l'IA e il, tecnologie chesfrutterà appieno in futuro.Come riporta WCCFTECH ecco le dichiarazioni di Amy Hood:"Il gaming è la personificazione di quello che stiamo cercando di raggiungere, avremo degli obiettivi. Saranno migliorati dall'introduzione del. Avranno sviluppatori, saranno in grado di utilizzare Azure, perché vogliamo costruire la miglior piattaforma di-gaming."Read more…