Maurizio Paschetta a caccia dell’impresa! Record del mondo di raccolta lumache | Natural

(Di martedì 18 settembre 2018) Il 33enne saluzzese, soprannominato “TheBoy”, un po’ allevatore e un po’ worldman, è pronto per stupirci in una delle sue insolite imprese: dopo aver conquistato sei primati mondiali in ambito agricolo, il 24 settembre (ore 18.00) andrà adel suo settimo Guinness Worldsu un insolito terreno di gara completamente tempestato di. Nell’allevamento “Ledel Marchesato” di Giacomo Torre, a Saluzzo (Cunero), in un’ora di tempo,tenterà di raccogliere quante più chiocciole possibili per tentare di strappare il primato detenuto dal bulgaro Nikolaj Milanov che, nel 1994, riuscì a raccoglierne 200. Dal 2012, seguito dal suo preparatore atletico Fabio Sampò,ha conquistato a cadenza annuale insoliti e curiosimondiali, diventando uno dei miglioriman agricoli nel: per primo ...