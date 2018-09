Maurizio Costanzo ha chiesto a Fedez i dettagli sulla litigata con Rovazzi e J-Ax | “non

Fedez - la scomoda confessione da Maurizio Costanzo : Fedez si mette a nudo in un’intervista rilasciata a Maurizio Costanzo, fra confessioni scomode ed emozione. Il rapper ha raccontato il successo, gli inizi della sua carriera, ma anche la paura di tornare indietro e l’amore per Chiara Ferragni e Leone. “Non c’è mai stata la ricerca ossessiva del successo da parte mia – ha svelato il rapper -. C’è sempre stata un’urgenza espressiva. E sicuramente la voglia di ampliare il ...

L’Intervista - Fedez ospite da Maurizio Costanzo non risponde alle domande su Rovazzi e J-Ax e Corona lo attacca : E’ stato Fedez il primo ospite della nuova edizione de L’Intervista, il programma condotto da Maurizio Costanzo in onda in seconda serata su Canale 5. Il giornalista è riuscito nel corso delle stagioni a tirar fuori notizie, lacrime e retroscena ai diversi ospiti entrati nella scatola con due poltrone e tanti led. Questa volta ha però dovuto i fare conti con il cantante milanese che su alcuni punti ha scelto di svicolare per evitare ...

Corona contro Fedez : attacchi e critiche durante L’Intervista di Maurizio Costanzo : Corona attacca Fedez durante L’Intervista di Maurizio Costanzo: Fabrizio non risparmia critiche al rapper L’ospitata di Fedez a L’Intervista di Maurizio Costanzo pare che non sia piaciuta particolarmente a Fabrizio Corona. L’ex re dei paparazzi infatti, comodamente seduto sul divano di casa sua, non ha certo risparmiato critiche al rapper durante la sua apparizione in […] L'articolo Corona contro Fedez: attacchi e ...

Fedez - intervista da Maurizio Costanzo. «Il mio rapporto con J-Ax e Rovazzi?» : la risposta gela il pubblico : Fedez si racconta da Maurizio Costanzo . Dopo il matrimonio show a Noto parla del suo rapporto con il successo, di Chiara Ferragni, dell'essere diventato papà del piccolo Leone. Ma anche del suo ...

Al via L’Intervista di Maurizio Costanzo con Fedez : anticipazioni del 17 settembre : L'intervista di Maurizio Costanzo con Fedez inaugura la nuova stagione del programma condotto dal giornalista romano, che per l'avvio ha deciso di ospitare il rapper di Rozzano appena convolato a nozze con la sua fidanzata Chiara Ferragni. L'artista è quindi pronto a sottoporsi alla lunga serie di domande che Maurizio Costanzo è pronto a rivolgergli, sempre con quella vena di curiosità che da sempre caratterizza l'andamento de L'intervista, ...

Fedez - L'Intervista / Video - Maurizio Costanzo : "Ti ho visto gli occhi lucidi quando è comparso Leone" : Fedez è il primo ospite di Maurizio Costanzo a L'Intervista, in onda questa sera su Canale 5. Il rapper si racconta tra successo, l'amore per Chiara Ferragni e il figlio Leone.(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 16:10:00 GMT)

Fedez si commuove da Maurizio Costanzo : 'Sono diventato ciò che ho sempre odiato' : Fedez è il protagonista della prima puntata de L'intervista di Maurizio Costanzo che andra' in onda in seconda serata lunedì 17 settembre su Canale 5. Il rapper parla del suo successo, del figlio Leone e fa una nuova dichiarazione d'amore alla moglie Chiara Ferragni, non riuscendo a trattenere la commozione, come si può vedere dal promo della puntata che in questi giorni viene trasmesso da Canale 5. 'Il successo mi ha cambiato' Lunedì 17 ...

