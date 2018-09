Matteo Salvini | “Masturbarsi in pubblico deve tornare a essere un reato”

Matteo Salvini - l'ex magistrato Carlo Nordio smonta le accuse contro il ministro : 'Non rischia nulla' : ... 'È impensabile che il Senato dia l'autorizzazione a procedere - ha detto a Italia oggi - perché si tratta di una decisione, quella di Salvini, squisitamente politica'.

Matteo Salvini - Iva Zanicchi sgancia la bomba : 'Cosa l'ho visto fare quando eravamo al parlamento Ue' : Iva Zanicchi, 78 anni, cantante, attrice, presentatrice ed ex donna politica, prende il posto di Mara Venier a Tu si que vales, lo show del sabato sera di Maria De Filippi, su Canale 5, al via il 29 settembre. È una delle novità più gustose del palinsesto Mediaset. Ma più che la tv, è per il teatro che non prende sonno quando Maria le ha fatto la proposta, come ha reagito?--«quando ha chiamato mi sono detta subito disponibile, avrei mollato ...

ENRICO MENTANA - LA BATTUTA SU LUIGI DI MAIO E Matteo SALVINI/ Video : "Siamo vicini al test di gravidanza" : Ospite di Tagadà, ENRICO MENTANA ha commentato l'attuale legame tra LUIGI Di MAIO e MATTEO SALVINI con una BATTUTA: "Siamo vicini al test di gravidanza". Ma come accade anche nelle...(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 19:08:00 GMT)

Ora Matteo Salvini e la Lega vanno alla guerra anche contro la cannabis light : Con una circolare resa pubblica in questi giorni, il ministro dell'Interno indica alle forze di polizia come agire per contrastare la diffusione della cannabis light e propone un'interpretazione repressiva della legge in vigore. Si prospetta uno scenario di grande incertezza per i commercianti e gli operatori del settore, che rischiano accuse di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti, oltre che il sequestro della merce.Continua a leggere

Prove d'intesa tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : Prove d'intesa tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini nel vertice serale ad Arcore. Sul tavolo dell'incontro, durato circa due ore e al quale hanno preso parte anche Antonio Tajani e Giancarlo ...

Giuseppe Conte - verso la crisi : 'Vado avanti da solo'. La sfida a Luigi Di Maio e Matteo Salvini : Dopo l'approvazione del decreto "salvo intese" e le polemiche e i retroscena che si sono scatenati, Giuseppe Conte si sente vittima di un complotto. E con i suoi collaboratori si sfoga: "Io ascolto sempre tutti volentieri, ma le nomine le decido io. L'ultima parola, anche sul commissario per Genova, sarà la mia". -- Insomma, il presidente del Consiglio va avanti da solo. Non è un premier fantoccio e se è vero che non può agire in totale ...

Alessandro Sallusti : 'Matteo Salvini - ma se stai col M5s come fai a chiederci di votargli contro?' : Alessandro Sallusti ha una domanda per Matteo Salvini che dice che 'i Cinquestelle sono persone serie ed affidabili e per questo il governo durerà cinque anni' ma che alle amministrative si presenterà ...

Elisa Isoardi - la frase strappa-cuore per Matteo Salvini : 'Non poteva dirmi cosa più bella' : 'È un periodo molto impegnativo, ma fortunatamente ho accanto un uomo molto comprensivo'. Elisa Isoardi regala, al settimanale VeroTv , un pensiero pieno d'amore per il suo compagno Matteo Salvini . '...

Cena con Salvini - Berlusconi sdogana Foa Ma è deluso : Matteo sempre più legato ai 5S : Una simpatica rimpatriata, o poco più. Che sdogana la candidatura di Marcello Foa per la presidenza Rai, fortemente voluta dalla Lega, e getta le basi di alcune alleanze di centrodestra per le prossime elezioni regionali, dall’Abruzzo alla Basilicata (come insisteva Forza Italia). Era tutto già scritto alla vigilia. sempre secondo copione, Berlusco...

Matteo Salvini : “Il reddito di cittadinanza? Non per stare a casa a guardare la tv” : Il leader della Lega e ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato ospite di Barbara D’Urso negli studi di “Domenica Live”. Ha parlato di Giuseppe Conte e Luigi Di Maio come “persone ragionevoli e con voglia di lavorare” e ha assicurato che il governo durerà cinque anni: “Non litighiamo né sui ponti né sulle poltrone”.Continua a leggere

Matteo Salvini parole al miele nei confronti del Movimento 5 Stelle : Qualcuno parla di tensione tra Lega e 5 Stelle, ma a sentir parlare Salvini la cosa non è così Il leader della Lega ha comunque rivendicato nel salotto di Barbara D’Urso l’alleanza con i 5 Stelle: «La rifarei domani mattina, è gente seria, con voglia di lavorare». Ai cronisti che invece chiedevano a Di Maio se fosse preoccupato per il vertice di Salvini e Silvio Berlusconi stasera ad Arcore il leader M5S ha replicato secco: «No assolutamente, ...

Accoglienza trionfale per Salvini a Domenica Live - ovazione del pubblico e il coro Matteo - Matteo : Giacca e camicia bianca, Matteo Salvini entra nello studio di Domenica Live, applauditissimo dal pubblico televisivo che intona "Matteo, Matteo". Lui ringrazia, a mani giunte, fa l'inchino, saluta. Scambia due baci con Barbara D'Urso, che lo invita a sedersi. Ma il pubblico non si ferma e continua ad applaudire. Un'Accoglienza trionfale negli studi Mediaset.--Poi l'intervista può cominciare. Barbara D'Urso gli chiede conto subito del suo scontro ...