Mattarella denuncia la nuova piaga a scuola : “I genitori-bulli pericolo come i loro figli violenti” : In Italia un ragazzino su due è vittima di episodi di bullismo. Ma nelle nostre scuole c’è un’altra piaga, quella dei genitori-bulli. «Non possiamo ignorare che qualcosa si è inceppato», spiega il presidente della Repubblica Sergio Mattarella all’inaugurazione dell’anno scolastico davanti a mille studenti a Porto Ferraio, all’isola d’Elba. «Qualche...

Annuncio razzista sul treno - la madre del passeggero che ha denunciato scrive a Mattarella : “Minacciato - colpa della Lega” : Giorni di insulti e minacce l’hanno spinta a scrivere al Quirinale perché “la gravità di quanto accaduto va molto al di là della sua persona”. Annamaria Abate, madre di Raffaele Ariano, il ricercatore 32enne che ha denunciato sul proprio profilo Facebook l’Annuncio razzista diffuso dalla capotreno di trenord, ha inviato una lettera aperta a Sergio Mattarella. Perché da giorni la bacheca del giovane è presa di mira da ...

"Chiedo aiuto a Mattarella". La lettera della madre del ragazzo che ha denunciato l'annuncio razzista sul treno : La madre di Raffaele Ariano, il 32enne che ha denunciato l'annuncio shock fatto su un convoglio di trenord contro gli "zingari", ha scritto una lettera aperta - pubblicata sul sito di Articolo 21 - al Presidente della Repubblica per denunciare "l'aggressione e il linciaggio mediatico" subito dal figlio e il fatto che "i cinquantamila commenti sul profilo di un privato cittadino non vi sono arrivati spontaneamente, bensì - per quanto ci ...

La madre del ragazzo che ha denunciato il messaggio razzista di Trenord chiede aiuto a Mattarella : La madre di Raffale Ariano, il giovane ricercatore finito nell'occhio del ciclone per aver denunciato la capotreno autrice dell'annuncio contro "zingari" e "molestatori", chiede al Presidente della Repubblica di intervenire per fermare l'onda d'odio e le minacce che da giorni incombono sulla sua famiglia. "Quando un cittadino si trova a temere per la propria incolumità a causa di forze ...

