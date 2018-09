Massimo Ranieri in lutto “Non ti dimenticherò mai” Ad andarsene è proprio lei

Addio a Barbara Nascimbene - il ricordo dell’ex Massimo Ranieri : ‘Non ti dimenticherò mai’ : Se ne è andata all’alba di lunedì 17 settembre all’ospedale San Camillo di Roma, dopo breve malattia, l’attrice Barbara Nascimbene, all’anagrafe Nascimben: lo comunica la famiglia. Nata a Roma nel 1958, avrebbe compiuto 60 anni il 28 settembre. I funerali si svolgeranno il 18 settembre alle 9.30, con rito ebraico al Tempio ebraico del Cimitero di Prima Porta. “Se n’è andata una donna e una mamma meravigliosa. Sono ...

Neri Marcorè - Angela Finocchiaro - Massimo Ranieri : primi nomi della nuova stagione del Creberg : Gli spettacoli sopra citati avranno inizio alle 21 tranne "Geronimo Stilton nel Regno della fantasia" che comincerà alle 16. Nell'immagine di copertina Angela Finocchiaro, foto di Stylaz/photomovie

Massimo Ranieri : 'A Partanna una grande festa di musica' : Partanna , Trapani, - Continua il feeling fra il pubblico siciliano e Massimo Ranieri. Dopo i successi registrati a Zafferana Etnea e al Teatro di Verdura di Palermo, lunedì 27 agosto l'Anfiteatro di ...

Quando Aretha Franklin stregò Benevento al Cantagiro con Massimo Ranieri : Pochi lo ricordano, ormai, ma nel 1969, a Benevento, fece tappa il 'Cantagiro'. I maggiori cantanti e gruppi dell'epoca giravano l'Italia di provincia con una carovana di macchine scoperte e di fans ...

Massimo Ranieri canta Rossini a Pesaro : Pesaro, 17 AGO - Massimo Ranieri canta Rossini a Pesaro. Il poliedrico artista napoletano sarà tra gli interpreti di Cabaret Rossini che domani sera debutta all'Auditorium Pedrotti nell'ambito del ...

Estate : da Paola Turci a Massimo Ranieri - torna a Partanna 'Artemusicultura' : Tra concerti, eventi, degustazioni e spettacoli di vario genere ci sarà spazio anche per la 'Street Food Fest e Birra Fest' in programma l'11 e il 12 agosto in corso Vittorio Emanuele. Gli amanti del ...

Paola Turci e Massimo Ranieri per gli spettacoli estivi a Partanna : Fra concerti, eventi, degustazioni e spettacoli di vario genere da segnalare anche la 'Street Food Fest e Birra Fest' in programma l'11 e il 12 agosto in corso Vittorio Emanuele. Per gli amanti del ...

Estate di Eventi ad Anzio - attesa per la Oxa - Battista e Massimo Ranieri : Infatti sono in programma tanti altri concerti, cabaret, spettacoli, mercatini e tanti altri Eventi sono stati organizzati e programmati, dalla Pro Loco di Lavinio in collaborazione con l'...