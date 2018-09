Maria Sharapova si cancella da Pechino | Tianjin e Mosca! Stagione finita per la russa

Tennis - il 2018 di Maria Sharapova si conclude qui : Maria Sharapova ha deciso di rinunciare ai prossimi tornei per preparare al meglio la prossima stagione partendo da Shenzhen Maria Sharapova ha deciso di fermarsi, il suo 2018 Tennistico finisce qui. La russa ha optato per questa scelta in maniera da prepararsi al meglio per la prossima stagione. I suo prossimo impegno potrebbe essere, secondo quanto rivelato dal suo staff, quello di Shenzhen, dove nella passata annata ha raggiunto le ...

US Open – Maria Sharapova zittisce i critici : “questo è il periodo peggiore della mia vita? Da adolescente avevo…” : Maria Sharapova zittisce i critici dopo la sconfitta agli US Open contro Suarez Navarro: la tennista russa risponde per le rime a chi giudica l’attuale momento negativo come il peggiore della sua vita La sconfitta contro Carla Suarez Navarro negli ottavi di finale degli US Open ha rappresentato l’ennesimo passo falso dell’annata di Maria Sharapova. La tennista russa, dal ritorno dalla famosa squalifica per doping, non è ...

Tennis - US Open 2018 : si infrange il sogno di Maria Sharapova. La russa non riesce a ritrovarsi : Si sono infranti stanotte i sogni della Tennista russa Maria Sharapova (22a nel ranking WTA) di approdare ai quarti di finale degli US Open 2018. La 31enne, dopo un percorso sino a ieri stupendo senza perdere nemmeno un set, si è arresa alla spagnola Carla Suarez Navarro (24a nel ranking WTA) con il punteggio di 64 63. Un risultato inatteso ma non del tutto impronosticabile: la russa, infatti, pur arrivando al match dopo aver battuto in modo ...

US Open – Maria Sharapova è una potenza : battuta Ostapenko in due set - Kvitova ko al terzo turno : Maria Sharapova agli ottavi di finale, Kvitova si ferma al terzo turno degli US Open Maria Sharapova non lascia scampo ad una giovanissima Ostapenko nel terzo turno degli US Open. La russa numero 22 al mondo ha mandato al tappeto la 21enne lettone, decima nel ranking WTA, in soli due set. Il match di questa notte è terminato dopo un’ora e 24 minuti di gioco, col punteggio di 6-3, 6-2. Ottima prestazione della Sharapova, che agli ...

Us Open – Tutto facile per Maria Sharapova - la vittoria contro la Schnyder vale l’accesso al secondo turno : La tennista russa supera in due set la sua avversaria e avanza al secondo turno dello slam americano, dove affronterà la romena Cirstea Bastano due set a Maria Sharapova per avanzare al secondo turno degli Us Open, quarto e ultimo slam della stagione. La russa non lascia scampo alla Schnyder, costretta ad arrendersi dopo poco meno di due ore di gioco. Parte fortissimo la numero 22 del ranking Wta, che chiude il primo set con il punteggio ...

Maria Sharapova presenta ‘La Cortez’ : la nuova linea di scarpe griffate Nike : Maria Sharapova ha presentato la nuova linea di scarpe ‘La Cortez’ griffate Nike: stile minimal ma alla moda, in pieno stile Masha Alla sua carriera da tennista, Maria Sharapova continua a far viaggiare parallelamente quella legata al mondo della moda. La tennista russa farà uscire, a breve, la nuova linea di scarpe ‘La Cortez’ in collaborazione con Nike. Il 22 agosto sarà il giorno di lancio a Bandier, il 23 agosto ...

WTA Montreal – Maria Sharapova fuori agli ottavi : Garcia bissa il successo di Stoccarda : Caroline Garcia elimina Maria Sharapova dal WTA di Montreal: la tennista francese bissa il successo ottenuto Due successi di fila, prima a Stoccarda e adesso al WTA di Montreal. Caroline Garcia sembra aver definitivamente cancellato il tabù Sharapova, mai sconfitta nei 4 precedenti a partire dal 2011. Quest’anno invece doppio successo per la francese he, a differenza di quanto fatto in Germania, questa volta non ha lasciato neanche un set ...

Karantcheva e la sua vecchia promessa di umiliare Maria Sharapova : L'incontro terminò poi con un netto 6-3, 6-1 per l'ex numero uno del mondo. Nella conferenza stampa di apertura del torneo WTA di Montreal , Sesil ha sorpreso tutti parlando della sua sete di ...

Sharapova in love a Positano - per Maria è (quasi) “kamasutra” in spiaggia con il nuovo fidanzato [GALLERY] : Maria Sharapova con il nuovo fidanzato a Positano, la tennista si lascia andare a calde effusioni sulla sdraio con Alexander Gilkes Maria Sharapova, dopo la delusione di Wimbledon, in cui è stata eliminata al primo turno, si consola in vacanza. La bellissima tennista russa, attualmente numero 23 del seading mondiale, a Positano sulla sdraio di fa accarezzare dolcemente dal fidanzato e co-fondatore di Paddle8, Alexander Gilkes. Tra i due ...

