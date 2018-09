Marcia Cross | l' ex Casalinga Disperata e la sua battaglia contro il cancro

Marcia Cross di Desperate Housewives senza capelli per il cancro : Marcia Cross , l'amata Bree Van De Kamp nella serie TV di Desperate Housewives , ha lasciato tutti a bocca aperta con un comunicato apparso sul suo profilo Instagram. L'attrice ha pubblicato uno scatto dove mostra i capelli cortissimi confermando di aver lottato contro il cancro , ma di aver vinto e superato la battaglia. Una rivelazione che ha sorpreso tutti i suoi tantissimi follower, completamente all'oscuro della situazione come la stampa ...

