Marcia Cross | «La malattia | perdere i capelli | ma sopravvivere»

vanityfair

: [Fonte: movieplayer_it personaggi] Marcia Cross, il dramma di Bree: 'Ho avuto il cancro, ma ora sto meglio' - blogstreetnews : [Fonte: movieplayer_it personaggi] Marcia Cross, il dramma di Bree: 'Ho avuto il cancro, ma ora sto meglio' -

(Di martedì 18 settembre 2018) PALMA DE MALLORCA, SPAIN – AUGUST 04:attends the Remus Lifestyle Night 2016 on August 4, 2016 in Palma de Mallorca, Spain. (Photo by Franziska Krug/Getty Images for Marcel Remus) «Sono felice di essere ancora viva, ma sono anche triste perché i mieisono caduti. Ora misurano due centimetri appena». Con questo post su Instagram, 56 anni, ha rivelato di aver avuto un cancro. L’attrice ha mantenuto il segreto per un anno. Ma ora che, dopo lunghe sedute di chemio, è fuori pericolo, l’ex «casalinga disperata» Bree Van De Kamp ha deciso di condividere la sua battaglia pubblicando su Instagram una sua foto col volto imbronciato mentre si fa tingere quel che resta della celebre chioma rossa: «Qualcun altro ha perso ia causa del cancro? Parlatemene. Io vi ...