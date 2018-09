Manovra - il ministro Tria : 'Ridurre carico fiscale per la classe media' : Bisogna andare oltre la flat tax riducendo il carico fiscale sulla classe media'. Lo ha detto il ministro dell'Economia Giovanni Tria intervenendo al Forum Bloomberg a Milano. 'Siamo ad uno studio molto avanzato - ha spiegato - che ridurrà il carico fiscale sulla classe media mantenendo il budget gestibile' . '...

Manovra - la vittoria della linea Tria : «L'obiettivo del governo è l'1 - 6%» - ma il ministro parla della crescita : «L'obiettivo del governo è l'1,6%», spiega il ministro dell'Economia Giovanni Tria nel suo intervento di chiusura del Forum Ambrosetti a Cernobbio. Ma chiarisce immediatamente che il riferimento è alla crescita, e non al deficit su cui il titolare dei

RIFORMA PENSIONI 2018/ Tria - "sarà nella Manovra" : ministro - "discussione più politica che tecnica" : RIFORMA PENSIONI 2018, ultime notizie sulla Manovra: Forum Ambrosetti, Anedda (CNPADC) "mi auguro che la Quota 100 si limiti solo al settore pubblico". Novità sui temi previdenziali(Pubblicato il Sat, 08 Sep 2018 17:38:00 GMT)

Il Ministro dell'Interno : quota 100 in Manovra e libera per tutti i lavoratori : Intorno alle pensioni le voci e le indiscrezioni relative ai provvedimenti di riforma da attuare sono all’ordine del giorno. Nella prossima legge di bilancio dovrebbe entrare la quota 100, la misura che consentirebbe di accedere alla pensione sommando età e contributi previdenziali dei lavoratori. Si tratta della misura promessa da Movimento 5 Stelle e Lega, cioè i due partiti di governo e dai loro rispettivi leader, Luigi Di Maio e Matteo ...

Manovra - il ministro Lezzi al lavoro per un "pacchetto Sud" : Spinta agli investimenti, pubblici e privati. E stabilizzazione del bonus al 100% per i contratti stabili per le imprese che assumono a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, che altrimenti scade a fine anno. Sono alcune delle misure allo studio, e sponsorizzate dal ministero, per inserire nella Manovra un 'pacchetto Sud' che potrebbe includere anche un ampliamento della platea dell'incentivo per i giovani imprenditori 'Resto al Sud'.Contattata ...

Manovra - il viceministro Gravaglia : "Gli 80 euro potranno trasformarsi in riduzione fiscale" : "Non si tolgono gli 80 euro si sta valutando di trasformarli in riduzione fiscale anziché in bonus: conta il netto in busta paga", così il viceministro all'Economia che precisa: "Prima di parlare di risorse e di estensione di misure esistenti occorre fare un'analisi seria"

Flat tax - il ministro Tria : "Avvio già nella prossima Manovra" : ...Pil "Si è avviato con la commissione Ue un dialogo con l'intento di fissare un deficit programmatico coerente con l'obiettivo di contrastare per quanto possibile il rallentamento dell'economia". La ...

Manovra - il ministro Tria frena Di Maio : no a spese fuori dai vincoli di bilancio : Lancia un messaggio tranquillizzante per i ministri finanziari degli altri Paesi. Ma le sue parole sembrano più che altro dirette ai colleghi di governo italiani. Dal G20 di Buenos Aires il ministro ...