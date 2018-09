Manovra | governo nel caos Rispunta l' aumento dell' Iva

Manovra - il «condono» divide il governo : Muro contro muro. Tre ore di vertice non bastano. M5S: pensioni minime a 780 euro. I dubbi del Carroccio. L’ipotesi: taglio dei ticket sanitari. Nuovo fronte nella maggioranza sui fondi per le riforme. Ma Salvini: «Vertice proficuo»

Manovra - Salvini dopo il vertice di governo : «Rispetteremo impegni su tasse - pensioni e reddito» : «Bello e proficuo lavoro», dice il vicepremier Matteo Salvini dopo il vertice di governo sulla Manovra a Palazzo Chigi durato oltre tre ore. Siamo all'opera «per far crescere...

VERTICE Manovra - DI MAIO : "M5S NON VOTA CONDONI"/ Gela Tria - Lega e Conte : "sì a contratto se no Governo ko" : VERTICE MANOVRA tra Conte, Tria, Di MAIO e Salvini: Mef avvisa Lega-M5s, 'coperta corta per reddito cittadinanza, flat tax e pensioni'.

Ma su ponte - Manovra e Tria nel governo resta la tensione : Consolidando l'asse con il ministro dell'Economia Tria, che ieri è finito nuovamente nel mirino dei Cinque stelle dopo la decisione di indicare Domenico Fanizza per l'executive board del Fondo ...

Manovra - Di Maio : nessuna tensione nel governo - ma dobbiamo mantenere le promesse : ... proprio per questo vogliamo fare una misura totalmente diversa per dare alle persone l'opportunità di reinserirsi nel mondo del lavoro".

Manovra - il governo punta alla pace fiscale definitiva : tetto di 1 milione a contribuente : Come ha spiegato Massimo Bitonci , sottosegretario al ministero dell'Economia. Nella prossima Manovra, secondo Bitonci, ci saranno poi due regimi semplificati per la flat tax . "La prima aliquota al ...

Moscovici - "Italia è un problema nell'Eurozona"/ Paura Ue su Manovra governo : "purtroppo non vota solo Tria.." : Pierre Moscovici, 'l'Italia è un problema serio nell'Eurozona. Deve fare le riforme e ridurre il debito'. Paura Ue contro la Manovra del Governo.

Governo - Di Maio : “Con Tria nessuna minaccia o ultimatum. Siamo per Manovra coraggiosa ma conti in ordine” : “Smentisco categoricamente che siano state avanzate minacce o ultimatum”: così Luigi Di Maio sul suo rapporto con il ministro Tria. “Non capisco – ha sottolineato il vicepremier a Gualdo Tadino – perché si è voluta creare una polemica tra me, il M5s e Tria, quando il nostro unico pensiero è quello di approvare una legge di bilancio coraggiosa, ma che tenga i conti in ordine. Tutto il Governo – ha concluso Di ...

Pressing Di Maio su Tria : in Manovra reddito di cittadinanza o governo rischia : I cinquestelle al ministro dell'Economia: 'avanti con determinazione per realizzare ciò che abbiamo promesso in campagna elettorale ma non abbiamo mai parlato di dimissioni di Tria' dice Di Maio. Il movimento chiede di destnare 10 ...

Il taglio delle accise sulla benzina potrebbe essere nella Manovra del Governo : Con la prossima legge di Bilancio [VIDEO]il Governo sta valutando, come promesso in campagna elettorale da Matteo Salvini, di tagliare una parte delle accise che incombono sul prezzo di benzina e gasolio. Le accise sulla benzina nel 2017 hanno fruttato allo Stato un importo di 26,7 miliardi di euro. Anche nel 2016 l'importo incassato dallo Stato era stato di 26,4 miliardi di euro. Nei primi 7 mesi del 2018 la fiscalita' petrolifera ammonta a ...